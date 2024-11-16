24 Канал пише з посиланням на ефір "Говорить великий Львів", що за словами нардепки Соломії Бобровської, Україна з вересня 2024 року просідає в мобілізації.

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Що каже нардепка про мобілізацію в Україні

Нардепка та представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповіла, що мобілізація в Україні пішла на спад після серпня, коли Україна вийшла на рівень виконання плану Генштабом.

На жаль, восени пішла на спад і саме тому кажу, що переведення (військовослужбовців – 24 Канал) були викликані наказом головнокомандувача Сирського саме через втрати людей в бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план Генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць,

– заявила Соломія Бобровська.

За її словами, Україна повертається до ситуації весни 2024 року.

Соломія Бобровська у коментарі ТСН.ua пояснила, що повинна зробити держава для належного комплектування Сил оборони.

"Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації й щось виправити. Перше: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. "Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу та адекватної мобілізації. Друге: відповідальність ТЦКівцям за порушення і перевищення повноважень. Третє: ОМС (органи місцевого самоуправління) та ОВА – змусити їх долучитись", – заявила Бобровська.

Нардепка також розповіла, що:

мобілізацію ускладнює перебування частини чоловіків вдома;

людей важче знайти, проте наскільки це зараз критична проблема – важко сказати.

До речі, нардепка Юлія Яцик запропонувала розформувати ТЦК та СП та створити з них бойові угруповання. За її словами, саме їх треба відправити воювати на передовій.

Водночас нардеп та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко розповів, що заяви про розформування є злочинними.

За словами Костенка, це може призвести до ще гіршого стану, ніж є зараз. Адже всі, хто хотіли піти в армію вже захищають країну. А ті, хто пропонує таке – не хочуть йти.