Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленському "Українському радіо".

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Зокрема, президент прокоментував заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка щодо того, що потрібно мобілізувати ще близько 160 тисяч людей. За його словами, це його здивувало.

Я не погоджуюсь з цими цифрами. Не можна говорити про точну цифру, бо є питання завдання. Якщо не вистачає людей на фронті, — це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей, чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні,

– заявив Володимир Зеленський.

Глава держави пояснив, чому не вистачає. Зокрема, наголосив, що найголовніше — люди.

"А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", – додав він.

При цьому говорити точну цифру, президент відмовився і сказав, що звучувати її – неправильно.

Також Володимир Зеленський оцінив і дію нового закону про мобілізацію, який набрав чинності 16 липня.

"Є різні сторони цього закону. Знаєте, життя і папір… Хоч так не можна, напевно, казати про закони, але в реальності все трохи по-іншому. Закони є для того, щоб жити за правилами. Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім, деякі речі треба коригувати", – вважає президент.

У цьому контексті президент запевнив, що згідно з доповідями вищого військового керівництва країни "є речі, які вони повинні владнати, є – які йдуть, як і були заплановані".