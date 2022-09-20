Похоже, ему придется еще залужить место покойной королевы Елизаветы II. Об этом 24 каналу рассказал европейский корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин.

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Монархия пока не пошатнется

По его словам, сейчас значительная часть британского общества находится в трауре. Поэтому влияние монархии в Великобритании и мире пока не пошатнется. Дело в том, что до сих пор для большинства британцев символом монархии остается королева Елизавета II. Она имела даже мифический статус, учитывая 70 лет ее правления.

Впрочем, в дальнейшем будет возникать больше вопросов и дискуссий, особенно о том, как эту роль может выполнять Чарльз III, уже не принц.

Королю Чарльзу ІІІ будет гораздо труднее заслужить то место, которое занимала Елизавета ІІ. Это даже может быть невозможно сделать,

– говорит Цюпин.

Чарльзу не простят одну вещь

Это также связано с тем, что Чарльз давал много интервью, общество знает, что он думает по разным поводам и что критикует. В то время как королева этого никогда не делала.

Кроме этого, как отметил Цюпин, Чарльзу не простят принцессу Диану – его покойную первую жену.

Критики прибавится

Он также добавил, что даже в главных новостях Великобритании, рассказывая о похоронах королевы, сочли нужным представить мнения не только тех, кто глубоко чтил королеву. Было и интервью с несколькими молодыми людьми, отмечавшими, что монархия не имеет для них никакого значения и влияния на жизнь.

Так что, очевидно, такие люди есть, однако их меньшинство, подчеркнул журналист. Следовательно, в дальнейшем правление будут оценивать строже и критичнее.

Напомним! В понедельник, 19 сентября, прошло прощание с Елизаветой II. После всех публичных процессий королеву похоронили рядом с принцем Филиппом.

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