Схоже, йому доведеться ще залужити місце покійної королеви Єлизавети II. Про це 24 каналу розповів європейський кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин.

Важливо Бажання королеви: Єлизавету II поховали поряд з принцом Філіпом

Монархія поки не похитнеться

За його словами, зараз значна частина британського суспільства перебуває у траурі. Тому вплив монархії у Великій Британії та світі поки не похитнеться. Річ у тім, що досі для більшості британців символом монархії залишається королева Єлизавета ІІ. Вона мала навіть міфічний статус, враховуючи 70 років її правління.

Утім надалі буде виникати більше запитань та дискусій, особливо щодо того, як цю роль може виконувати вже не принц Чарльз III.

Королю Чарльзу ІІІ буде набагато важче заслужити те місце, яке займала Єлизавета ІІ. Це навіть може буде неможливо зробити,

– Цюпин.

Чарльзу не пробачать одну річ

Це також пов'язане з тим, що Чарльз давав багато інтерв'ю, суспільство знає, що він думає з різних приводів та що критикує. Тоді як королева цього ніколи не робила.

Крім цього, як наголосив Цюпин, Чарльзу не пробачать принцесу Діану та розлучення зі своєю покійною першою дружиною.

Критики побільшає

Він також додав, що навіть у головних новинах Великої Британії, розповідаючи про похорон королеви, вважали за потрібне подати думки не лише тих, хто глибоко шанував королеву. Було й інтерв'ю з кількома молодими людьми, які зазначали, що монархія не має для них ніякого значення та впливу на життя.

Тож очевидно, що такі люди є, однак їх меншість, наголосив журналіст. Відтак надалі правління будуть оцінювати суворіше та критичніше.

Нагадаємо! У понеділок, 19 вересня, відбулося прощання з Єлизаветою II. Після всіх публічних процесій королеву поховали поряд з принцом Філіпом.

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