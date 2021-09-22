После стрельбы в Казани шутил, что это "прикольно", – бывшая девушкаа пермского стрелка

Российские правоохранители допросили бывшую возлюбленную 18-летнего Тимура Бекмансурова, который 20 сентября ворвался в Пермский университет и расстрелял 6 человек. Выяснилось, что парень еще до трагедии увлекался проявлениями жестокости к людям.

Как рассказала девушка, иногда Бекмансуров присылал ей видео с расстрелами людей или отрезанием голов.

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Бывшей возлюбленной стрелка это не нравилось, но сам парень говорил, что "это нормально". Его отношение к человечеству было отрицательным. По словам девушки, он осуждал:

однополые браки,

мигрантов,

людей с темным цветом кожи.

Бекмансуров в Бога не верил и вообще ни в кого не верил. Даже после событий в Казани, где бывший ученик школы вооружился и напал на детей, Тимур не осуждал его действия. А лишь высказался, что тот не ответил за свои слова в части количества людей, которых хотел убить. Он постоянно шутил, что это прикольно,

– вспомнила девушка.

Она сказала, что не понимает, что побудило парня совершить стрельбу. По ее мнению, он не был злым, даже наоборот, постоянно шутил, а агрессию открыто не проявлял.

Стрелок имел проблемы с психикой

Бывшая парня вспомнила, что во время прохождения комиссии для получения оружия у него возникли проблемы с психиатром. Однако впоследствии после посещения платной клиники ему таки дали разрешение на оружие. Его, по словам девушки, Тимур хотел использовать только для охоты.

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Отношения с родителями

Он не общался рядом с ней и обвинял ее в том, что женщина якобы много от него требует. Родители парня развелись еще давно, а отец Тимура жил за пределами города. О нем парень отзывался положительно и хотел, как и отец, стать военным.

Отец Бекмансурова зарабатывает на жизнь, воюя наемником в разных горячих точках . В том числе и на Донбассе на стороне боевиков.

Больше всего парень заботился о своем коте. Кажется, он любил животных гораздо больше, чем людей.

Все, что известно о стрельбе

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришел во двор Пермского государственного университета и без предупреждения произвел примерно 30 выстрелов из гладкоствольного ружья.

В общей сложности жертвами Тимура Бекмансурова стали 6 человек, еще более 20 человек получили ранения. Перед инцидентом он писал о своих намерениях в соцсетях.

21 сентября врачи ампутировали ему ногу и перевели из реанимации в обычную палату. Как считают медики, в ближайшие часы состояние Бекмансурова не должно измениться.

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