Після стрілянини в Казані жартував, що це "прикольно", – ексдівчина пермського стрілка

Російські правоохоронці допитали колишню кохану 18-річного Тимура Бекмансурова, який 20 вересня увірвався у Пермський університет та розстріляв 6 людей. З'ясувалося, що хлопець ще до трагедії захоплювався проявами жорстокості до людей.

Як розповіла дівчина, інколи Бекмансуров надсилав їй відео з розстрілами людей чи відрізанням голів.

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Екскоханій стрілка це не подобалося, але сам хлопець говорив, що "це нормально". Його ставлення до людства було негативним. За словами дівчини, він засуджував:

одностатеві шлюби,

мігрантів,

людей з темним кольором шкіри.

Бекмансуров в Бога не вірив і взагалі ні в кого не вірив. Навіть після подій в Казані, де колишній учень школи озброївся і напав на дітей, Тимур не засуджував його дії. А лише висловився, що той не відповів за свої слова в частині кількості людей, яких хотів вбити. Він постійно жартував, що це прикольно,

– згадала дівчина.

Вона сказала, що не розуміє, що спонукало хлопця вчинити стрілянину. На її думку, він не був злим, навіть навпаки, постійно жартував, а агресію відкрито не виявляв.

Стрілок мав проблеми з психікою

Колишня хлопця пригадала, що під час проходження комісії для отримання зброї у нього виникли проблеми з психіатром. Однак згодом після відвідування платної клініки його таки дали дозвіл на зброю. Її, за словами дівчини, Тимур хотів використовувати лише для полювання.

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Стосунки з батьками

Стрілок мав напружені стосунки з матір'ю. Він не спілкувався поряд з нею та звинувачував її у тому, що жінка нібито багато від нього вимагає. Батьки хлопця розлучилися ще давно, а батько Тимура жив за межами міста. Про нього хлопець відгукувався позитивно і хотів, як і батько, стати військовим.

Батько Бекмансурова заробляє на життя воюючи найманцем у різних гарячих точках . Зокрема і на Донбасі на стороні бойовиків.

Найбільше хлопець дбав про свого кота. Здається, він любив тварин набагато більше ніж людей.

Все, що відомо про стрілянину

20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов на подвір'я Пермського державного університету і без попередження здійснив приблизно 30 пострілів з гладкоствольної рушниці.

Загалом жертвами Тимура Бекмансурова стали 6 людей, ще понад 20 осіб – отримали поранення. Перед інцидентом він писав про свої наміри у соцмережах.

21 вересня лікарі ампутували йому ногу та перевели з реанімації у звичайну палату. Як вважають медики, в найближчі години стан Бекмансурова не має змінитися.

Стрілянина у Пермському університеті: дивіться відео