Спутник Planet Labs зафиксировал понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом. Это произошло после его обстрела.

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Новая переправа после удара по Чонгарскому мосту

На обнародованных кадрах можно увидеть следы от удара по Чонгарскому мосту и рядом с ним.


Новая понтонная переправа / фото "Схемы"

Кстати, то, что террористы построили переправу уже после удара, свидетельствуют снимки со спутника, сделанные за 18 мая.


Оккупанты построили переправу уже после удара / фото "Схемы"

Огромные пробки на выезде из Крыма

Также стало известно, что удар по Чонгарскому мосту привел к образованию пробок на выезде из Крыма. Вражеские власти рекомендуют водителям выезжать через Красноперекопск и Армянск, что увеличивает время прохождения в оккупированные Геническ и Мелитополь.

Военные эксперты отмечают, что Россия активно использовала Чонгарский мост для переброски военной техники и личного состава на фронт.

Пробки на выезде из Крыма: смотрите видео

Удар по Чонгарскому мосту: что известно

  • 22 июня под непосредственное поражение попали Чонгарский мост и дублирующий мост рядом.
  • В результате удара мост был поврежден в двух местах.
  • Удар по Чонгарскому мосту повлечет за собой немалые проблемы с логистикой оккупантов. Поэтому россияне рассматривают сценарий по поводу ухода из Крыма.
  • В ГУР МО говорят, что работа по деоккупации украинских территорий продолжается. Андрей Юсов подчеркнул, что удар по мосту – это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях.
  • Кстати, из-за удара по Чонгарскому мосту оккупационные власти начали угрожать ударами по Одессе и Молдове.
  • В Офисе Президента отметили, что атака мостов, инфраструктуры обеспечения и логистических путей абсолютно конкретный военный смысл.