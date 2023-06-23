Спутник Planet Labs зафиксировал понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом. Это произошло после его обстрела.

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Новая переправа после удара по Чонгарскому мосту

На обнародованных кадрах можно увидеть следы от удара по Чонгарскому мосту и рядом с ним.



Новая понтонная переправа / фото "Схемы"

Кстати, то, что террористы построили переправу уже после удара, свидетельствуют снимки со спутника, сделанные за 18 мая.



Оккупанты построили переправу уже после удара / фото "Схемы"

Огромные пробки на выезде из Крыма

Также стало известно, что удар по Чонгарскому мосту привел к образованию пробок на выезде из Крыма. Вражеские власти рекомендуют водителям выезжать через Красноперекопск и Армянск, что увеличивает время прохождения в оккупированные Геническ и Мелитополь.

Военные эксперты отмечают, что Россия активно использовала Чонгарский мост для переброски военной техники и личного состава на фронт.

Пробки на выезде из Крыма: смотрите видео

Удар по Чонгарскому мосту: что известно