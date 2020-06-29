В Восточной Европе не стихают мощные ливни, от которых уже пострадал Запад Украины. Теперь мощные ливни прошлись и по Польше, а Варшава и вовсе на некоторое время стала большим озером.

Видео ливня, который прошел в польской столице, очевидцы публикуют в социальных сетях, сообщает 24 канал.

Стоит знать Запад Украины снова ожидает непогода: в каких реках может подняться вода и где будут новые затопления

Там предполагают, что варшавская канализация оказалась неэффективной при таких осадках. Также предполагают, что пропускную мощность канализации могли умышленно занизить, чтобы излишки воды не выливались в Вислу.

Дождь буквально затопил улицы города. Больше всего это было заметно в подземных переходах, но даже на поверхности, в том числе и на дороге, уровень воды был слишком высоким.

Wylot Nowego Świata z placu Trzech Krzyży, Warszawa po 15 latach rządów PO, w tym po 2 latach Trzaskowskiego pic.twitter.com/GAgN8G9y07 — Paweł Rybicki (@Rybitzky) June 29, 2020

Warszawa zalana nie tylko lewactwem pic.twitter.com/3lWK1Oc3x8 — Tutejszy (@Lukasski71) June 29, 2020

Warszawa - miasto w którym się urodziłem i wychowałem jest zarządzana przez osobę która doprowadziła do tego że kilkuminutowe opady deszczu doprowadziły do tego co widzimy na filmiku. Ta sama osoba chce być prezydentem Polski.



pic.twitter.com/vW3NJRQIyF — ZłyChłopiec1916 (@MaciekS86) June 29, 2020

@tvp_info

Warszawa dziś od ul. Korotyńskiego do budynku Lasów Państwowych pic.twitter.com/sTo2OO4EEt — xkcps (@xkcps1) June 29, 2020

Warszawa, ul. Książęca, teraz. Półgodzinne obrwanie chmury, ulica jak rzeka... pic.twitter.com/b9aX6mNkOf — Jarek Bołoz (@jarekboloz) June 29, 2020

Мощный ливень накрыл Варшаву около 16 часов 29 июня. Далее он двинулся на восток в сторону Украины и Беларуси. Ближе к вечеру ливень снова добрался до Запада Украины, в частности Львовщины.

Варшава в Польше: смотрите карту