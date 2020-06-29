После Украины ливни пришли в Польшу: затопило всю Варшаву – видео
В Восточной Европе не стихают мощные ливни, от которых уже пострадал Запад Украины. Теперь мощные ливни прошлись и по Польше, а Варшава и вовсе на некоторое время стала большим озером.
Видео ливня, который прошел в польской столице, очевидцы публикуют в социальных сетях, сообщает 24 канал.
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Там предполагают, что варшавская канализация оказалась неэффективной при таких осадках. Также предполагают, что пропускную мощность канализации могли умышленно занизить, чтобы излишки воды не выливались в Вислу.
Дождь буквально затопил улицы города. Больше всего это было заметно в подземных переходах, но даже на поверхности, в том числе и на дороге, уровень воды был слишком высоким.
Мощный ливень накрыл Варшаву около 16 часов 29 июня. Далее он двинулся на восток в сторону Украины и Беларуси. Ближе к вечеру ливень снова добрался до Запада Украины, в частности Львовщины.
Варшава в Польше: смотрите карту