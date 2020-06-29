Після України зливи пішли на Польщу: затопило всю Варшаву – відео
У Східній Європі не вщухають потужні опади, через які вже постраждав Захід України. Тепер потужні зливи пройшлися й Польщею, а Варшава й зовсім на деякий час стала великим озером.
Відео зливи, яка пройшлася польською столицею, очевидці публікують у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.
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Там припускають, що варшавська каналізація виявилася неефективною при таких опадах. Також припускають, що потужність каналізації могли зумисне знизити, або надлишки води не виливалися у Віслу.
Натомість дощ буквально затопив вулиці міста. Найбільше це було помітно в підземних переходах, але навіть на поверхні, зокрема й на дорозі, рівень води був аж надто високим.
Потужна злива накрила Варшаву близько 16 години 29 червня. Далі вона рушила на Схід в бік України й Білорусі. Ближче до вечора злива знову добралася до Заходу України, зокрема Львівщини.
Варшава в Польщі: дивіться карту