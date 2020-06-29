У Східній Європі не вщухають потужні опади, через які вже постраждав Захід України. Тепер потужні зливи пройшлися й Польщею, а Варшава й зовсім на деякий час стала великим озером.

Відео зливи, яка пройшлася польською столицею, очевидці публікують у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.

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Там припускають, що варшавська каналізація виявилася неефективною при таких опадах. Також припускають, що потужність каналізації могли зумисне знизити, або надлишки води не виливалися у Віслу.

Натомість дощ буквально затопив вулиці міста. Найбільше це було помітно в підземних переходах, але навіть на поверхні, зокрема й на дорозі, рівень води був аж надто високим.

Wylot Nowego Świata z placu Trzech Krzyży, Warszawa po 15 latach rządów PO, w tym po 2 latach Trzaskowskiego pic.twitter.com/GAgN8G9y07 — Paweł Rybicki (@Rybitzky) June 29, 2020

Warszawa zalana nie tylko lewactwem pic.twitter.com/3lWK1Oc3x8 — Tutejszy (@Lukasski71) June 29, 2020

Warszawa - miasto w którym się urodziłem i wychowałem jest zarządzana przez osobę która doprowadziła do tego że kilkuminutowe opady deszczu doprowadziły do tego co widzimy na filmiku. Ta sama osoba chce być prezydentem Polski.



pic.twitter.com/vW3NJRQIyF — ZłyChłopiec1916 (@MaciekS86) June 29, 2020

@tvp_info

Warszawa dziś od ul. Korotyńskiego do budynku Lasów Państwowych pic.twitter.com/sTo2OO4EEt — xkcps (@xkcps1) June 29, 2020

Warszawa, ul. Książęca, teraz. Półgodzinne obrwanie chmury, ulica jak rzeka... pic.twitter.com/b9aX6mNkOf — Jarek Bołoz (@jarekboloz) June 29, 2020

Потужна злива накрила Варшаву близько 16 години 29 червня. Далі вона рушила на Схід в бік України й Білорусі. Ближче до вечора злива знову добралася до Заходу України, зокрема Львівщини.

Варшава в Польщі: дивіться карту