Боррель согласился с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона. Он недавно подчеркнул, что Россию не следует унижать , ведь ее потом нужно будет вывести из изоляции.

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Все войны завершаются переговорами

Боррель рассказал, что до начала полномасштабной войны он никогда не видел такого единства Европейского союза. Конечно, страны Балтии, длительно живущие под угрозой российского вторжения, и Испания или Португалия могут иметь разную чувствительность к событиям в Украине.

Однако все страны ЕС наконец приняли 6 пакет санкций против страны-агрессорки , сократив импорт российской нефти на 90%.

"Я не занимаюсь теологией. Наша военная помощь должна поступить в украинские войска как можно скорее, ведь они ведут войну не банкнотами , а пушками, которые позволяют им противостоять российской агрессии", – добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Боррель отметил, что все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами. Украина должна иметь возможность подойти к этому этапу с позиции силы, чтобы Россия больше не могла оккупировать территорию, которую она захватила с 24 февраля.

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Боррель поддержал заявление Макрона

Глава дипломатии ЕС отметил, что цель европейцев – помочь Украине вернуть территории, которые она потеряла с начала войны. Также он вспомнил слова Макрона о том, что не следует унижать Россию.

Об этом говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение, которое переводит реальность: Россия будет продолжать существовать после мирных переговоров, и необходимо будет определить способ, которым мы намерены с ней сосуществовать,

– заявил Боррель.

Он добавил, что это сосуществование будет очень сложно после того, что Россия сделала в Украине.

"Это вторжение, эта агрессия, это разрушение Украины, мы все видели это каждый вечер по телевидению, и я сам видел это на месте. Но нам все равно придется попытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", – заметил глава дипломатии ЕС.

По его словам, каналы коммуникации со страной-агрессоркой никогда не закрывали. В частности:

канцлер Австрии недавно находился в Москве,

глава Африканского союза возвращается из Сочи,

два представителя генерального секретаря ООН 11 июня находились в России, чтобы попытаться найти решение по экспорту зерна из Украины.

Боррель подытожил, что переговоры с Россией должны продолжаться.

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