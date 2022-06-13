Боррель погодився із заявою президента Франції Еммануеля Макрона. Він нещодавно наголосив, що Росію не варто принижувати, адже її потім потрібно буде вивести з ізоляції.

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Усі війни завершуються перемовинами

Боррель розповів, що до початку повномасштабної війни він ніколи не бачив такої єдності Європейського союзу. Звичайно, країни Балтії, які тривалий час живуть під загрозою російського вторгнення, та Іспанія чи Португалія можуть мати різну чутливість до подій в Україні.

Однак усі країни ЄС зрештою прийняли 6 пакет санкцій проти країни-агресорки, скоротивши імпорт російської нафти на 90%.

"Я не займаюся теологією. Наша військова допомога має надійти до українських військ якомога швидше, адже вони ведуть війну не банкнотами, а гарматами, які дозволяють їм протистояти російській агресії", – додав верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

Боррель зауважив, що водночас усі війни закінчуються припиненням вогню та переговорами. Тож Україна повинна мати можливість підійти до цього етапу з позиції сили, щоб Росія більше не могла окупувати територію, яку вона захопила з 24 лютого.

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Боррель підтримав заяву Макрона

Глава дипломатії ЄС зазначив, що мета європейців — допомогти Україні повернути території, які вона втратила з початку війни. Також він згадав слова Макрона про те, що не варто принижувати Росію.

Про це говорить не тільки Еммануель Макрон. Це вираз, який перекладає реальність: Росія продовжуватиме існувати після мирних переговорів, і необхідно буде визначити спосіб, у який ми маємо намір з нею співіснувати,

– заявив Боррель.

Він додав, що це співіснування буде дуже складним після того, що Росія зробила в Україні.

"Це вторгнення, ця агресія, це руйнування України, ми всі бачили це кожного вечора по телебаченню, і я сам бачив це на місці. Але нам все одно доведеться спробувати співіснувати з росіянами на цьому континенті", – зауважив глава дипломатії ЄС.

За його словами, канали комунікації з країною-агресоркою ніколи не закривали. Зокрема:

канцлер Австрії нещодавно перебував у Москві,

голова Африканського союзу повертається із Сочі,

два представники генерального секретаря ООН 11 червня перебували у Росії, щоб спробувати знайти рішення щодо експорту зерна з України.

Боррель підсумував, що переговори з Росією повинні продовжуватися.

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