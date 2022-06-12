Ердоган обговорить із Зеленським і Путіним подальші кроки

Ердоган 12 червня анонсував переговори з українським і російським лідерами щодо організації експорту зерна з України. Видання Milliyet уточнило заяву Ердогана, в якій той сказав, що обговорить із Зеленським і Путіним подальші кроки.

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Минулого вечора в нас були переговори з певними зацікавленими особами. Наступного тижня ми проведемо переговори з Путіним і Зеленським і обговоримо подальші кроки,

– заявив Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина готова сприяти у відкритті "зернового коридору" з України попри те, що його країна має запаси пшениці.

"У нас серйозної проблеми немає, на наших складах є 5 мільйонів тонн пшениці. Попри це, ми б хотіли збільшити її обсяги… Ми будемо залучені до роботи, як-от експорту товарів, не лише для себе, а й для третіх країн", – заявив турецький президент.

Росія блокує українські порти та експорт зерна: що відомо

Росія цілеспрямовано блокує українські порти в Чорному морі, щоб Україна не могла експортувати зерно. Москва замінувала Чорне море та сконцентрувала свої кораблі.

Разом з тим, президент Росії Володимир Путін не вважає, що проблем з вивезенням зерна з України існує. Він цинічно запропонував вивозити зерно через Білорусь, з території якої росіяни бомбардують українські міста та села.

Водночас Росія краде українське зерно, після чого намагається продати іншим країнам. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, Росія вкрала 500 тисяч тонн пшениці.

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