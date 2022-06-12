Вірити Путіну не варто. На ньому наголосив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір під час візиту до Києва, куди він прибув для того, щоб обговорити допомогу Україні та безпечні маршрути експорту харчових продуктів.

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Нещодавно Москва натякнула на можливість, що начебто може надати безпечний прохід українським зерновозам через Чорне море в обмін на пом'якшення санкцій Заходу.

Тим часом Оздемір під час зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії.

Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України,

– сказав він.

Німеччина обіцяє допомогти Україні посилити шляхи через Дунай

Міністр наголосив, що поки Путін блокує морський шлях, потрібно використовувати та посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізниці та Дунай. Він додав, що Німеччина "не відступиться" у цьому питанні.

Для того, щоб активізувати зусилля вивезення української пшениці з країни через Дунай, Одземір пообіцяв нові кошти для фінансування розширення лабораторних потужностей в Ізмаїлі, розташованому на березі річки неподалік румунського кордону. Це допоможе мінімізувати час обороту суден на кордоні.

При цьому він зауважив, що все ж ці рішення є "другим або третім найкращим рішенням", оскільки навіть максимальне використання залізничного, автомобільного або річкового транспорту не замінить обсяги експорту Чорним морем.

Головне питання – допомогти Україні знову стати суверенною та незалежною та повернутися на світові ринки,

– сказав Оздемір.

Росія краде зерно з України

Поки південні території перебувають під тимчасовою окупацією, окупанти вивозять звідти українську продукцію, а насамперед зерно. Його тоннами вивозять вантажівкам в окупований Крим, звідки його вантажать на кораблі й везуть до Сирії, де намагаються продати. Нещодавно стало відомо, що придбати крадене з України купує навіть Туреччина, яка обіцяла допомогти з його експортом на ринок.

Також однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але наші дипломати вчасно відреагували, тож там відмовилися купувати награбоване. Тому судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України припускали, що з Сирії далі викрадене зерно можуть перевозити до країн Близького Сходу через контрабанду. Окрім зерна, в українських розвідників є інформація, що окупанти викрадають й інші овочі: буряк, картоплю, капусту та інше.

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