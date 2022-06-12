Эрдоган обсудит с Зеленским и Путиным дальнейшие шаги

Эрдоган 12 июня анонсировал переговоры с украинским и российским лидерами по организации экспорта зерна из Украины. Издание Milliyet уточнило заявление Эрдогана, в котором тот сказал, что обсудит с Зеленским и Путиным дальнейшие шаги.

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Минувшим вечером у нас были переговоры с определенными заинтересованными лицами. На следующей неделе мы проведем переговоры с Путиным и Зеленским и обсудим дальнейшие шаги,

– заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция готова содействовать в открытии "зернового коридора" из Украины, несмотря на то, что у его страны есть запасы пшеницы.

"У нас серьезной проблемы нет, на наших складах есть 5 миллионов тонн пшеницы. Несмотря на это, мы бы хотели увеличить ее объемы… Мы будем привлечены к работе, например экспорта товаров, не только для себя, но и для третьих стран", – заявил турецкий президент.

Россия блокирует украинские порты и экспорт зерна: что известно

Россия целенаправленно блокирует украинские порты в Черном море, чтобы Украина не могла экспортировать зерно. Москва заминировала Черное море и сконцентрировала свои корабли.

Вместе с тем президент России Владимир Путин не считает, что проблем с вывозом зерна из Украины существует. Он цинично предложил вывозить зерно через Беларусь, с территории которой россияне бомбят украинские города и села.

В то же время Россия ворует украинское зерно, после чего пытается продать другим странам. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Россия украла 500 тысяч тонн пшеницы.

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