В Украине, где восьмой год идет война, все больше растет сообщество ветеранов и ветеранок. Историю полтавца Олексы Кобы, который после возвращения с войны основал курсы ИТ и группы поддержки для ветеранов, а также инициировал общественную дискуссию через выставку собственных картин, рассказал Ukraїner.

Александр Коба, которого друзья и знакомые называют Олексой, родился и живет на Полтавщине. В 2012 году Олекса с единомышленниками начал студенческое движение "Слом стереотипов".

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Когда в начале 2014 года Россия оккупировала Крым и начала войну против Украины, Коба фактически прямо с Полтавского Евромайдана поехал на фронт.

Это было такое желание, чтобы ты присоединился к защите своей страны. То есть это не желание, чтобы ты какую-то форму одел, не желание, что ты доброволец. А желание именно, что ты частичка этой силы, которая остановила российскую агрессию,

– пояснил ветеран.

Олекса воевал в составе батальона "Днепр-1" неподалеку Новоазовска и держал оборону в селе Пески. Физически парень вернулся с войны в конце 2015 года.

Реабилитация после войны

Однако ментально и духовно процесс возвращения продолжается до сих пор. Сразу после возвращения у Олексы началась депрессия, проявления агрессии и увлечение алкоголем.

Впрочем, уже через несколько месяцев парень взял себя в руки и пошел на курсы ИТ для ветеранов и курс телесно-ориентированной психотерапии от общественной организации "Побратим".

В период реабилитации у Олексы возникло внезапное желание рисовать. "Меня постоянно накрывало, то есть я постоянно впадал в какую – то прострацию", – вспомнил Коба.

Вспоминал похороны друзей, другие критические моменты. И в какой-то момент я просто проснулся, и первая мысль у меня была, что надо купить краски и что-то нарисовать,

– отметил ветеран.

Создать первую выставку собственных картин Олексу уговорила подруга-волонтер, апеллируя к тому, что выраженный в картинах опыт может помочь другим ветеранам.

После первой выставки Олекса поехал со своими картинами по городам Украины, чтобы рассказать о том, каким бывает процесс реабилитации ветеранов, и вдохновить других.

Создание компании IT BRO

Через 1,5 года после окончания курсов Олекса Коба вместе со своим военным побратимом из Днепра создали собственную компанию по разработке веб-сайтов IT BRO.

Особое внимание в своем деле они уделяют тому, чтобы мотивировать бизнес, создавать украиноязычный контент, а также внедрять программы социальной ответственности.

Обратите внимание! В частности, Коба и его побратим и сами помогают другим ветеранам сменить профессию. Для этого они создали IT BRO Academy.

Сейчас деятельность Олексы частично напоминает то, что они делали еще студентами на уличных лекториях: собирали людей и рассказывали им об Украине, помогали увидеть себя в ней.

Однако сейчас Олекса говорит, что пытается поговорить с меньшим количеством людей, но сделать это качественнее, чтобы помочь им стать лучше и сильнее.

Больше об Олексе и поддержке ветеранов: смотрите в видео Ukraїner