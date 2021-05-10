Народный мастер Назар Габорак уже 17 лет подряд регулярно ездит на ночной базар в Кутах. Он – единственный на весь базар мосяжник.

Мосяжництво – это изготовление из сплавов цветных металлов (медь, латунь, бронза) различных изделий, а также разновидность художественной обработки этих металлов.

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Семейное ремесло Габорака

Ремесло издавна существовало в различных регионах Украины и по сей день сохранилось на Гуцульщине. Само слово "мосяж", от которого и происходит название ремесла, словарь определяет как другое название латуни.

Справка. Семейные династии карпатских мастеров-мосяжников веками делали из нее гуцульские топорики, ключи, пряжки. Топорики или бартки до сих пор являются неотъемлемым атрибутом гуцульской коляды.

Свой первый топорик Назар Габорак сделал в 16 лет. До этого он помогал в мастерской своему дедушке Федору Шмадюку и заодно учился.

Я мосяжництвом занимаюсь с малых лет. Дед делал топорики, прадед делал топорики – и так это исконно пошло. Сейчас многие мастера оставили это дело,

– отметил Габорак.

"А я хочу продолжать, потому что мне интересно. Люблю эту работу. Хотя бы, чтобы не исчезли традиции, не исчез сам процесс мосяжництва", – добавил он.



Работы Назара Габорака / Фото Ukraиner, Катя Акварельная

У Назара есть любимый топорик. Мастер умышленно не завершает работу над ним. Он пояснил, что часто приходят люди хотят купить то, что не продается.

А если изделие оставлять незавершенным, то никто и не будет покупает. Не отдаст ни за какие деньги мосяжник и несколько барток, которые сделали еще его дед и прадед. Одному из изделий – 120 лет.

Мастер стремится сохранить традицию

По словам Габорака, для него мосяжництво – это и ремесло, и творчество. Он хочет сохранить его в истории, поскольку неизвестно, кто будет продолжать традицию.



Мастер хочет, чтобы традиция жила дальше / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

Неизвестно, можно ли будет найти мосяжництво где-то, кроме учебников. Поэтому важно зафиксировать не только технологию как таковую, но и способ ее бытования в народе, от мастера к мастеру.

Придет время, кто-то захочет, то может научу. Только надо хотеть, это надо любить, чтобы научиться. Просто так показать можно, но это надо вникнуть душой,

– отметил мастер.

Он также подчеркнул, что время обучения уже зависит от самого человека. "Я из маленького учусь до сих пор", – пояснил украинский мосяжник.

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