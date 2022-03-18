Пока что его характер не известен. Известно только, что тревогу в городе объявили в 7:30 утра.
К слову Во Львове, Днепре и Харькове раздаются взрывы
"В Запорожье раздался взрыв, после которого была объявлена воздушная тревога", – говорится в местных пабликах города.
Больше деталей пока неизвестно.
Однако в городе пока не объявляют об отбое воздушной тревоги (по состоянию на 8 утра), поэтому просим всех оставаться в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью.
Не только в Запорожье
Кроме того, утром примерно в 6:30 во Львове тоже раздались взрывы. По словам очевидцев, их было несколько. Впоследствии о взрывах сообщили в Харькове и Днепре.
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