Об этом рассказал председатель Станиславского сельского совета Херсонщины Иван Самойленко. В течение 21 марта в селе раздавались выстрелы, день был напряженным.

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По словам Самойленко, во время затишья семьям с детьми удалось уехать. Все они доехали безопасно.

Нам удалось после обстрелов в течение 2 часов провести колонну из Херсона и других сел по направлению к Николаеву в количестве 267 автомобилей, где были семьи с детьми,

– рассказал он.

Самойленко также отметил, что после обеда обстрелы возобновились. Данные о жертвах среди мирного населения не поступали. Однако в селе есть разрушенные дома.

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