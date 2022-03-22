Владимир Зеленский подчеркнул, что жители Херсона вышли на мирный митинг. У них не было никакого оружия.

Напомним В Херсоне российские оккупанты обстреляли мирный митинг, есть раненые

Президент подчеркнул, что украинцы в Херсоне вышли на митинг за свободу. Зато российским захватчикам это понятие чуждо.

В Херсоне оккупанты стреляли по людям, которые просто вышли мирно и без оружия на митинг за нашу свободу. Российские военные даже не знают что это такое – иметь свободу,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что оккупантов согнали на украинскую землю как осужденных. Осужденных на смерть.

Ночное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео