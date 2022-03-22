Володимир Зеленський підкреслив, що меншанці Херсона вийшли на мирний мітинг. У них не було жодної зброї.

Нагадаємо У Херсоні російські окупанти обстріляли мирний мітинг, є поранені

Президент наголосив, що українці в Херсоні вийшли на мітинг за свободу. Натомість російським загарбникам це поняття є чужим.

У Херсоні окупанти стріляли по людях, які просто вийшли мирно і без зброї на мітинг за нашу свободу. Російські військові навіть не знають що це таке – мати свободу,

– наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що окупантів зігнали на українську землю ніби засуджених. Засуджених на смерть.

Нічне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео