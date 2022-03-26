Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.
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Блинкен о помощи Украине
Госсекретарь заявил, что США будут продолжать оказывать поддержку Украине. Речь идет об удовлетворении гуманитарных, безопасностных и экономических потребностей. Блинкен также отметил, что уже начался второй месяц полномасштабного военного вторжения "президента Путина" на территорию Украины.
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