Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке .

Обратите внимание В нас не верили несколько стран, – Кулеба рассказал о некоторых эпизодах в начале войны

Блинкен о помощи Украине

Госсекретарь заявил, что США будут продолжать оказывать поддержку Украине. Речь идет об удовлетворении гуманитарных, безопасностных и экономических потребностей. Блинкен также отметил, что уже начался второй месяц полномасштабного военного вторжения "президента Путина" на территорию Украины.

К теме! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с президентом Байденом и его командой в Польше заявил, что в США понимают важность санкций против России, а также необходимость отрезания для государства-агрессора путей их обхода .