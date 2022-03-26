Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

Зверніть увагу У нас не вірили декілька країн, – Кулеба розповів про "деякі епізоди" на початку війни

Блінкен про допомогу Україні

Держсекретар заявив, що США будуть продовжувати надавати підтримку Україні. Йдеться про задоволення гуманітарних, безпекових та економічних потреб. Блінкен також зазначив, що вже почався другий місяць повномасштабного військового вторгнення "президента Путіна" на територію України.

До теми! Глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з президентом Байденом його командою у Польщі заявив, що в США розуміють важливість санкцій проти Росії, а також – необхідність відрізання для держави-агресора шляхів їх обходу.

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