Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба після перемовин із президентом США Джо Байденом у Польщі. Він зазначив, що американський уряд розуміє, наскільки важливо не лише застосовувати санкції, але й відрізати Росію від шляхів їх обходу.

До теми Санкції для оточення Путіна і закриття для Росії світових портів: Кулеба про розмову з Байденом

Світ продовжує вводити санкції проти Росії

Завдяки масовим санкціям ситуація Росії стає все критичнішою.

Росія потрапила у санкційне оточення, можна сказати в санкційний котел. І цей котел в найближчі дні, тижні, місяці буде лише стискатися,

– зазначив Кулеба.

За його словами, велику роль у цьому відіграли як гучні санкції, які зараз у всіх на слуху, так і невеличкі, але точні рішення, які прикрутили гайки. Проте на цьому все не завершиться й подальше відрізання Росії від світу триватиме до завершення війни.

Крім того, Дмитро Кулеба наголосив, що Росія заплатить за кожен злочин проти України.

Дивіться звернення Кулеби:

За словами Дмитра Кулеби, його відомство зараз працює над закриттям всіх портів Європи та США для російських кораблів, а також над санкціями для всіх політиків Росії.

Нагадаємо, міжнародні санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність її дефолту щодо свого державного боргу. Про це попередили аналітики JPMorgan та інших організацій.