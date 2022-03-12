По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые осуществляли наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины. В Генштабе сообщили, что враг потерял наступательные возможности.

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На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка. Но после неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к населенному пункту Капитоловка.

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