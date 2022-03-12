За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України. У Генштабі повідомили, що ворог втратив наступальні можливості.
До теми Росіяни захопили східні околиці Маріуполя, – Генштаб ЗСУ
На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зараз зосереджені на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька. Але після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до населеного пункту Капитолівка.