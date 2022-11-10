На "замену" Трампу говорят о кандидатуре Рона ДеСантиса. Об этом заявил вице-губернатор штата Джорджия от Республиканской партии Джефф Дункан.

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Трампа "уволили"

Комитет по поиску поставил несколько имен вверх списка, одним из них является Рон ДеСантис. Республиканцы отмечают его кандидатуру за удачное руководство.

Дункан отметил, что кандидату в Сенат от Джорджии Гершелю Уокеру для того, чтобы победить во втором туре, следует совершить 3 телефонных звонка.

Один из них – сказать Дональду Трампу, чтобы он не въезжал в Джорджию в течение четырех недель. Он ядовит, он ничего не сделает, чтобы помочь получить мандат,

– сказал вице-губернатор.

Кроме того, он посоветовал позвонить ДеСантису, чтобы тот приезжал в Джорджию как можно чаще в течение следующих 4 недель.

Выборы в США: что известно

8 ноября прошли выборы в две палаты парламента США. Голоса еще считают.

Впрочем, по предварительным результатам, республиканцы, вероятно, получат контроль над Палатой представителей, а Сенат останется разделенным почти поровну.

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