Сработается ли Байден с республиканцами

Несмотря на такую ситуацию, поддержке Украины Соединенными Штатами ничего не угрожает, ведь, прежде всего, на ней настаивает американский народ. Об этом 24 каналу рассказала политолог Екатерина Одарченко.

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Она объяснила, что это не первый случай в истории США, когда большинство в парламенте завоевывает не президентская партия. В этом нет ничего удивительного, ведь когда чем-то недовольны, они голосуют за другую партию, и так происходит не только в Штатах, но и во всем цивилизованном мире.

Однако важно, что правительство формирует президент, поэтому говорить, например, об изменении какой-либо государственной политики или оборонной политики не стоит. Этого не будет, потому что за это отвечает президент.

Одарченко добавила, что в сложившейся ситуации возможно изменение спикера парламента, ведь его избирает парламентское большинство. Сейчас много говорят о такой вероятности, и это может усложнить проведение именно внутренних реформ или продвижение определенных экономических решений, ведь партии могут открыто финансироваться лоббистами с разными интересами, а потому и продвигать разные решения внутри парламента.

Следовательно, некоторые сложности с достижением консенсуса и договоренностей, очевидно, будут. И хотя и республиканцы, и демократы на дебатах заявляли, что имеют этот консенсус относительно оборонной стратегии, экономической стратегии, необходимости борьбы с инфляцией и повышения уровня преступности, который повысился в США, методы, которые они будут использовать – разные. Однако опять же эти дискуссии присутствуют во всех развитых странах.

Чего ждать Украине

Политолог отметила, что демократам, в определенной степени более благосклонным к Украине, будет сложнее, однако наша задача – удержать двухпартийную поддержку нашего государства. Одарченко убеждена, что в поддержку Украины эти выборы и изменения у парламентов почти не повлияют, поскольку самое главное – какую позицию имеет американский народ.

А обычные американцы в большинстве своем очень поддерживают нас. По словам политологи, на каждом десятом доме или апартаментах есть флаг Украины, а люди со всей страны приезжают на дни адвокации Украины.

Пока есть такая активность избирателей, пока избиратели поддерживают поддержку Украины и борьбу с путинским режимом, партии, как слуги народа, будут исполнять это желание американского народа,

– подытожила Екатерина Одарченко.

Екатерина Одарченко о влиянии изменений в парламенте США в поддержку Украины: смотрите видео

Предварительные результаты выборов в США

Чтобы получить большинство в Палате представителей, республиканцам нужно набрать 218 голосов. Подсчет продолжается, но предварительные данные в некоторых СМИ выглядят так:

CNN – 209 мест – республиканцы, 191 – демократы,

Reuters – 210/192,

Fox News – 207/184.

Есть предварительные данные и для Сената – верхней палаты Конгресса США: