Чи спрацюється Байден з республіканцями

Попри таку ситуацію, підтримці України Сполученими Штатами нічого не загрожує, адже насамперед на ній наполягає американський народ. Про це 24 каналу розказала політологиня Катерина Одарченко.

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Вона пояснила, що це не перший випадок в історії США, коли більшість у парламенті здобуває не президентська партія. У цьому немає нічого дивного, адже коли чимось незадоволені, вони голосують за іншу партію, і так відбувається не лише у Штатах, а й у всьому цивілізованому світі.

Однак важливо, що уряд формує президент, тому говорити, наприклад, про зміну якоїсь державної політики чи зміни оборонної політики, не варто. Цього не буде, тому що за це відповідає президент.

Одарченко додала, що у ситуації, яка склалася, можлива зміна спікера парламенту, адже його обирає парламентська більшість. Зараз багато говорять про таке ймовірність, і це може ускладнити проведення саме внутрішніх реформ чи просування певних економічних рішень, адже партії можуть відкрито фінансуватися лобістами з різними інтересами, а тому й просувати різні рішення всередині парламенту.

Відтак, деякі складнощі з досягненням консенсусу і домовленостей, вочевидь, будуть. І хоч і республіканці, і демократи на дебатах заявляли, що мають цей консенсус щодо оборонної стратегії, економічної стратегії, необхідності боротьби з інфляцією та зниження рівня злочинності, який підвищився у США, методи, які вони будуть використовувати – різні. Однак, знову ж таки, ці дискусії присутні у всіх розвинутих країнах.

Чого чекати Україні

Політологиня зауважила, що демократам, які певною мірою більш прихильні до України, буде складнішим, однак наше завдання – утримати двопартійну підтримку нашої держави. Одарченко переконана, що на підтримку України ці вибори та зміни у парламентів майже не вплинуть, оскільки найголовніше – яку позицію має американський народ.

А звичайні американці здебільшого дуже підтримують нас. За словами політологині, на кожному десятому будинку чи апартаментах є прапор України, а люди зі всієї країни приїжджають на дні адвокації України.

Допоки є така активність виборців, допоки виборці підтримують підтримку України і боротьбу з путінським режимом, то партії як слуги народу будуть виконувати це бажання американського народу,

– підсумувала Катерина Одарченко.

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Попередні результати виборів у США

Аби отримати більшість у Палаті представників, республіканцям потрібно зібрати 218 голосів. Підрахунок досі триває, але попередні дані у деяких ЗМІ виглядають так:

CNN – 209 місць – республіканці, 191 – демократи,

Reuters – 210/192,

Fox News – 207/184.

Є попередні дані і для Сенату – верхньої палати Конгресу США: