Украина превратилась в новый символ демократии и борьбы с авторитаризмом, который будет влиять на будущие решения в Вашингтоне. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Советник руководителя ОП отметил, что в США сейчас идет дискуссия о том, как тратить деньги налогоплательщиков, что является "нормальным процессом".

Следует понять, что для США репутационно важно, чтобы Украина победила, потому что Украина – символ демократии, правил и ценностей, за которыми стоят США. Поэтому абсолютно не потребуется уменьшать помощь Украине. Наоборот – потребуется увеличить эту помощь, потому что Украина демонстрирует крайне эффективное планирование военных операций.

– убежден Подоляк.

По его словам, Украина доказывает, что она может противостоять "такому монстру как Россия" в военном смысле.

"Поэтому крайне выгодно вкладываться в такую страну. Другое дело – можно увеличивать объемы контроля и придумывать другие его форматы, ужесточать и т.д. Нет смысла об этом говорить, потому что это будет решение США и они имеют полное право контролировать, как мы используем эту помощь, которую они нам дают, в том числе оружие", – добавил чиновник.

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По его мнению, на сегодняшний день нет никаких рисков того, что США перестанут быть ведущим игроком мировой политики. Поэтому он убежден, что "стоять рядом с Украиной – это значит быть лидером", который принимает ключевые решения.

"Украина не сама по себе воюет. Украина должна получить всю поддержку, потому что это поддержка всей демократии как концепции, Россия должна проиграть, потому что она является символом авторитаризма и очень агрессивной экспансии. Украине могут доверять и ее могут проверять, но принципиально, чтобы Украина выиграла", – резюмировал Подоляк.

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