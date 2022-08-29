Соответствующую информацию советник мэра Мариуполя сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". В частности, Андрющенко рассказал о действиях псевдоглавы Мариуполя и его "заместителей".
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Андрющенко рассказал о страхах гауляйтеров в Мариуполе
После того, как в Мариуполе дважды подряд устроили огненный "хлопок" и уничтожили частично одну базу и один танк, то охрана непосредственно так называемого "председателя" оккупационной администрации Мариуполя выросла с 4 человек до 8,
– объяснил Андрющенко.
Он также вспомнил, что когда из-за внутренних разборок гауляйтеров раздался взрыв петарды или взрывного устройства, то неделю иващенко не было.
По данным Андрющенко, иващенко неделю был в Донецке в больнице-санатории. Вернулся он только 27 августа.
По словам Андрющенко, то же происходит с его "заместителями". Они понимают, что являются приемлемой целью, поэтому увеличивают охрану и меняют места жительства.
"Страх есть (у врага – 24 канал). Все мариупольцы работают над тем, чтобы условный страх стал страхом на примерах", – заверил советник мэра Мариуполя.
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