Відповідну інформацію радник мера Маріуполя повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини". Зокрема, Андрющенко розповів про дії псевдоглави Маріуполя та його "заступників".

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Андрющенко розповів про страхи гауляйтерів в Маріуполі

Після того, як у Маріуполі двічі підряд влаштували вогняну "бавовну" і знищили частково одну та базу та один танк, то охорона безпосередньо так званого "голови" окупаційної адміністрації Маріуполя зросла з 4 людей до 8,

– пояснив Андрющенко.

Він також пригадав що, коли через внутрішні розбірки гауляйтерів пролунав вибух петарди чи вибухового пристрою, то тиждень іванщенка не було.

За даними Андрющенка, іващенко тиждень був в Донецьку в лікарні-санаторії. Повернувся він тільки 27 серпня.

За словами Андрющенка, те саме відбувається з його "заступниками". Вони розуміють, що є прийнятною ціллю, тому збільшують охорону та змінюють місця проживання.

"Страх є (у ворога – 24 канал). Всі маріупольці працюють над тим, щоб страх умовний став страхом на прикладах", – запевнив радник мера Маріуполя.

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