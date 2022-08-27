Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, складається враження, що щось пішло не за планом в окупантів.

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росіяни мали влаштувати судилище в маріупольській філармонії, куди обмежили доступ людям. Але ось вперше за 4 доби вони відновили прохід для пішоходів поблизу будівлі. А з понеділка вже дозволили працівникам філармонії виходити на роботу. Також немає ніякої підготовки в маріупольському СІЗО.

Думаємо, що на сьогодні рішення щодо дати чи проведення судилища відтерміноване і віднесене в часі, як і питання псевдореферендумів. Ймовірно, це все пов'язане з великим розслідуванням щодо фільтраційних тюрем. Тоді була реакція Держдепу та ООН, – зазначив Андрющенко.

За його словами, усі сподіваються, що судилище взагалі не відбудеться.

росіяни збиралися "судити" як військових, так і цивільних

Окупанти раніше стверджували, що точно засудять 23 людини, серед яких були як військові маріупольського полку, так і інших військових частин. Також була інформація, що в них на "розслідуванні" ще близько 80 справ.

Джерела Петра Андрющенка повідомляли, що на судилищі мали також "судити" й цивільних осіб, яких зараз утримують окремо від полонених в Оленівці. Окупанти хотіли подати, нібито ці люди допомагали військовим з Маріуполя.

Андрющенко про можливе судилище над захисниками Маріуполя: дивіться відео

Нагадаємо, раніше окупанти погрожували влаштувати судилище над захисниками Маріуполя до Дня Незалежності України. Була інформація, що там можуть стратити деяких українських військових.

На думку російського публіциста із Вашингтона Андрія Піонтковського, путін не ризикне влаштувати таке судилище, адже їм дуже потрібно провести переговори з Україною, які навряд чи зараз можливі.