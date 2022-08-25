Зокрема, росіяни влаштовують "суди" на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє 24 канал. Бойовики безпідставно виносять бійцям найжорсткіший вирок – смертну кару. Раніше загарбники так засудили воїнів Іноземного легіону, яких звинуватили у "найманстві".

До теми Клітки у філармонії Маріуполя: Фейгін вважає невигідною для кремля публічну страту українців

Цілком ймовірно, що захисників "Азовсталі", для яких вже підготували клітки в тимчасово окупованому Маріуполі, чекає подібне демонстративне судилище.

путін сьогодні у світі – терорист номер один

У мережі виклали показове відео, у якому доречно порівняли путіна з Муамаром Каддафі, Усамою бен Ладеном та Саддамом Хусейном. І ось чому: "Судилища і страти військовополонених – характерна риса терористів по всьому світу. Так робили бойовики ІДІЛ: знімали фарс на камеру та виставляли в інтернеті, щоб посіяти жах".

Їхні дії повністю копіює путінська росія. У Маріупольській філармонії ра**сти поставили клітки для українських бійців: немає перемог на фронті – влаштуємо "перемогу" над полоненими. Незаконно "засудивши" їх перед камерами у прямому ефірі,

– розповіли автори відео.

І нагадали, що паралельно путін погрожує підірвати Запорізьку атомну станцію: "Як це нагадує бен Ладена, Каддафі та Хусейна. Пригадуєте, як вони закінчили? путіна чекає та ж доля, адже він сьогодні у світі – терорист номер один".

Окупанти поводяться, як терористи, готуючи показові страти полонених: відео

У Маріуполі підготували клітки для захисників

На початку серпня ватажок проросійських бойовиків на Донбасі дєніс пушилін анонсував так званий "трибунал" для захисників "Азовсталі", які перебували в полоні окупантів. Його проведуть у тимчасово окупованому Маріуполі.

Законна міська влада розповіла, що на сцені філармонії окупанти встановили клітки. За словами мера Вадима Бойченка, росіяни планують влаштувати показовий "суд" над захисниками у вересні.

Незадовго до цього загарбники здійснили жахливий теракт в Оленівці, внаслідок якого загинули полонені українські бійці, зокрема й оборонці Маріуполя. Традиційно окупанти намагалися звинуватити в ударі Україну. Мовляв, ЗСУ використовували HIMARS та високоточні ракети, щоб "знищити українських військовополонених і стримати дезертирів".

Попри всі абсурдні та цинічні заяви росії, загарбникам ніхто не повірив. Зокрема, в американському Інституті вивчення війни заявили, що на місці обстрілу не було слідів від HIMARS, які надали Україні США. Експерти вважають, що колонію атакували самі ж росіяни.

"Якби Україна використала для удару щось інше ніж HIMARS, атака майже напевно залишила б супутні пошкодження навколо об'єкта, зокрема вирви та інші пошкоджені будівлі", – додали експерти.

​Зауважте Готують приміщення, посилили охорону, – Андрющенко про судилище над захисниками у Маріуполі

У День Незалежності до філармонії приїхали автобуси з окупантами

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 24 серпня розповів, що вранці до зачиненої російськими військовими філармонії під'їхали 3 автобуси, яких супроводжували 5 КамАЗів. В автомобілях були військові.

Своєю чергою, в російських телеграм-каналах повідомили про замінування філармонії. Там буцімто був щонайменше один вибуховий пристрій. Ця подія досить схожа на класичний російський сценарій, який вони намагалися втілити в життя безліч разів. Найімовірніше, окупанти готують чергову провокацію за участю українських захисників.

Раніше низка експертів припускала, що саме планують вчинити росіяни. Одним з варіантів є публічна страта, після якої говорити, що росія не є країною-терористкою, стане просто неможливо. Зауважте, що президент Володимир Зеленський наголосив, що показове судилище над полоненими – це червона лінія, після якої мирних переговорів вже не буде.

Важливо! Рідні бійців полку Дениса Прокопенка відреагували на моторошні кадри кліток у філармонії та звернулися до президента. Вони наголосили, що права військовополонених гарантуються Женевськими конвенціями, а усі показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам. Окрім цього, "суди" не можна проводити у квазіреспубліці, яку ніхто не визнає.

росіяни готуються до "міжнародного трибуналу"

Радник мера Маріуполя розповів, що росіяни планують надати своєму черговому злочину вигляд Нюрнберзького процесу. Серед міжнародних "арбітрів" – представники Сирії, Північної Кореї, Еритреї та інших диктаторських країн.

Цього їм достатньо, аби казати, що це – міжнародний процес, тож вони там ні до чого,

– зауважив Андрющенко.

Він додав, що приміщення місцевої філармонії посилено охороняють. Окупанти кажуть, що вона стане заміною драмтеатру, який вони ж і знищили. Проте поки у філармонії не проводять концертів, адже там є лише клітки для захисників.

Читайте також росія розуміє лише мову сили, – правозахисниця сказала, як ми можемо допомогти полоненим

Світ засуджує показовий трибунал

Після жахливих фото кліток для захисників низка міжнародних лідерів та організацій засудили підготовку окупантів до показового судилища. Зокрема, за інформацією Reuters, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що кремль намагається:

відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента росії владіміра путіна,

відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські військові вчинили в Україні.

Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя, і ми їх рішуче засуджуємо,

– наголосив Прайс.

Він заявив, що усі військовослужбовці ЗСУ мають право на статус військовополонених, а отже й на захист відповідно до Женевських конвенцій. Тому США закликали росію виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом. За словами Прайса, Сполучені Штати продовжуватимуть твердо підтримувати українців, які захищають свою свободу.