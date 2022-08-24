Про це 24 каналу розповіла правозахисниця, координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко. За її словами, до таких випадків належить судилище над азовцями, яке окупанти збираються влаштувати у Маріуполі.

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"росія не цікавиться своїми військовополоненими"

За словами Катриченко, вплинути на росію у питанні військовополонених практично неможливо. Адже російські загарбники не цікавляться своїми військовими, які опинилися в українському полоні, і не хочуть забирати своїх людей.

росія розуміє лише мову сили або аргументи, які вигідні їй. Це єдине, чим можна зацікавити російську федерацію,

– наголосила правозахисниця.

Що можуть зробити українці

У ситуації, що склалася, українці повинні привертати увагу світової спільноти до воєнних злочинів окупантів.

Треба тиснути на росію, надавати якомога більшого розголосу темі військовополонених, а особливо – катувань військовополонених. Потрібно більше розповідати про трагедію в Оленівці, щоб запобігати подібним випадкам,

– сказала Катриченко.

Також українська влада має звертатися до міжнародних організацій.

Як має реагувати Червоний Хрест

Насамперед йдеться про Червоний Хрест, який може перевіряти умови утримання військовополонених.

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"Червоний Хрест має не лише говорити про те, що вони намагаються щось зробити. Представники організації мають заявляти про те, що насправді одна зі сторін конфлікту – тобто росія – не допускає їх до військовополонених. Водночас Україна допускає їх скрізь", – зазначила правозахисниця.

Вона додала, що така заява від Червоного Хреста була б контроверсійною, але правдивою і цілком у межах мандату організації.

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Ставлення росії до українських військовополонених