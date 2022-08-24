Про це 24 каналу розповіла правозахисниця, координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко. За її словами, до таких випадків належить судилище над азовцями, яке окупанти збираються влаштувати у Маріуполі.
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"росія не цікавиться своїми військовополоненими"
За словами Катриченко, вплинути на росію у питанні військовополонених практично неможливо. Адже російські загарбники не цікавляться своїми військовими, які опинилися в українському полоні, і не хочуть забирати своїх людей.
росія розуміє лише мову сили або аргументи, які вигідні їй. Це єдине, чим можна зацікавити російську федерацію,
– наголосила правозахисниця.
Що можуть зробити українці
У ситуації, що склалася, українці повинні привертати увагу світової спільноти до воєнних злочинів окупантів.
Треба тиснути на росію, надавати якомога більшого розголосу темі військовополонених, а особливо – катувань військовополонених. Потрібно більше розповідати про трагедію в Оленівці, щоб запобігати подібним випадкам,
– сказала Катриченко.
Також українська влада має звертатися до міжнародних організацій.
Як має реагувати Червоний Хрест
Насамперед йдеться про Червоний Хрест, який може перевіряти умови утримання військовополонених.
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"Червоний Хрест має не лише говорити про те, що вони намагаються щось зробити. Представники організації мають заявляти про те, що насправді одна зі сторін конфлікту – тобто росія – не допускає їх до військовополонених. Водночас Україна допускає їх скрізь", – зазначила правозахисниця.
Вона додала, що така заява від Червоного Хреста була б контроверсійною, але правдивою і цілком у межах мандату організації.
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Ставлення росії до українських військовополонених
- окупанти не підтверджують статус військовополонених українцям, що сповільнює процес обміну. Також це ускладнює з'ясування деталей щодо осіб, яких вважають безвісти зниклими.
- росіяни жорстоко катують українських військових. Зокрема, тортур зазнали захисники Маріуполя, які вийшли з "Азовсталі". Як розповів захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок, комусь окупанти встромляли голки в рану, а когось катували водою. Тортури відбувалися під час лікування.
- Захисник Маріуполя Денис став свідком, як били його побратимів у колонії в Оленівці та сам став жертвою насилля з боку російських загарбників. Полонених українців виганяли на так званий "обшук" на спекотне сонце, роздягали догола й змушували так присідати.