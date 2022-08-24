Об этом 24 каналу рассказала правозащитница, координатор Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко. По ее словам, к таким случаям относится судилище над азовцами, которое оккупанты собираются устроить в Мариуполе.
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"россия не интересуется своими военнопленными"
По словам Катриченко, повлиять на россию в вопросе военнопленных практически невозможно. Ведь российские захватчики не интересуются своими военными, оказавшимися в украинском плену, и не хотят забирать своих людей.
россия понимает только язык силы или аргументы, которые выгодны ему. Это единственное, чем можно заинтересовать российскую федерацию,
– подчеркнула правозащитница.
Что могут сделать украинцы
В сложившейся ситуации украинцы должны привлекать внимание мирового сообщества к военным преступлениям оккупантов.
Надо давить на россию, предоставлять как можно больше огласки теме военнопленных, а особенно – пыток военнопленных. Нужно больше рассказывать о трагедии в Оленовке, чтобы предотвращать подобные случаи,
– сказала Катриченко.
Также украинские власти должны обращаться в международные организации.
Как должен реагировать Красный Крест
В первую очередь речь идет о Красном Кресте, который может проверять условия содержания военнопленных.
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"Красный Крест должен не только говорить о том, что они пытаются что-то сделать . Представители организации должны заявлять о том, что на самом деле одна из сторон конфликта – то есть россия – не допускает их к военнопленным . В то же время Украина допускает их везде", – отметила правозащитница.
Она добавила, что такое заявление от Красного Креста было бы контроверсионным, но правдивым и целиком в рамках мандата организации.
Татьяна Катриченко рассказала о возможных последствиях судилища в Мариуполе: смотрите видео
Отношение россии к украинским военнопленным
- оккупанты не подтверждают статус военнопленных украинцам, что замедляет процесс обмена. Также это затрудняет уяснение деталей в отношении лиц, которых считают без вести пропавшими.
- россияне жестоко пытают украинских военных . В частности, пытка подверглись защитникам Мариуполя, которые вышли из "Азовстали". Как рассказал защитник "Азовстали" Владислав Жаворонок, кому-то оккупанты втыкали иглы в рану, а кого-то пытали водой. Пытки происходили во время лечения.
- Защитник Мариуполя Денис стал свидетелем, как избивали его собратьев в колонии в Оленовке и стал жертвой насилия со стороны российских захватчиков. Пленных украинцев выгоняли на так называемый "обыск" на жаркое солнце, раздевали догола и заставляли так приседать.