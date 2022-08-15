Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что все азовцы на законных основаниях защищали свою страну. По его словам, они комбатанты.

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Подоляк обратился к Красному Кресту

Все военнопленные, в частности, защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" – это официальное военное преступление россии,

– заявил он.

Поэтому Подоляк призвал Красный Крест "наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации".

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В сети появились фото подготовки оккупантов к показательному судилищу над защитниками "Азовстали". Родные бойцов отреагировали на жуткие кадры и обратились к президенту.

Родные военных просят власть вмешаться, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка Прокопенко.

Позже Михаил Подоляк заявил, что суд над украинскими пленниками является военным преступлением.

Кроме того, в сети показали готовые камеры для воинов полка Дениса Прокопенко, сделанные российскими оккупантами. Таким образом, захватчики готовятся к судилищу над защитниками "Азовстали".

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