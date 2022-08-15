Об этом 24 каналу рассказал представитель Координационного штаба обращения с военнопленными Андрей Юсов. Выяснением деталей относительно людей, местонахождение которых неизвестно из-за войны, занимается Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах совместно с Координационным штабом.

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Юсов отметил, что выполняется огромная работа, приносящая результат. Однако есть проблема с официально подтвержденными списками на обмен со стороны страны-оккупанта.

Если мы говорим о статусе военнопленного, то очень важно подтверждение Международного Комитета Красного Креста, который должен получать это подтверждение со стороны россии,

– рассказал представитель Координационного штаба.

Он отметил, что россия, как государство-агрессор, по международному праву и Женевским конвенциям ответственна за содержание и сохранение жизни и соответствующих условий наших пленных. Так же и у Украины есть соответствующие обязательства, только наше государство их выполняет.

Юсов отметил, что очень часто у Украины нет этих подтвержденных списков, хотя знает, что люди находятся в плену. Несмотря на это, работа по возвращению наших граждан не останавливается.

Он добавил, что информация о местонахождении военнопленных должна быть официальной и открытой. Это необходимо для работы Красного Креста и Украины по защите граждан.

Действительно, это огромная проблема, но даже без официального подтверждения, мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы контролировать ситуацию и помогать семьям и нашим защитникам, которые находятся в плену,

– подчеркнул представитель Координационного штаба.

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