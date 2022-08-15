Об этом 24 каналу рассказал представитель Координационного штаба обращения с военнопленными Андрей Юсов. Выяснением деталей относительно людей, местонахождение которых неизвестно из-за войны, занимается Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах совместно с Координационным штабом.
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россия усложняет обмен
Юсов отметил, что выполняется огромная работа, приносящая результат. Однако есть проблема с официально подтвержденными списками на обмен со стороны страны-оккупанта.
Если мы говорим о статусе военнопленного, то очень важно подтверждение Международного Комитета Красного Креста, который должен получать это подтверждение со стороны россии,
– рассказал представитель Координационного штаба.
Он отметил, что россия, как государство-агрессор, по международному праву и Женевским конвенциям ответственна за содержание и сохранение жизни и соответствующих условий наших пленных. Так же и у Украины есть соответствующие обязательства, только наше государство их выполняет.
Юсов отметил, что очень часто у Украины нет этих подтвержденных списков, хотя знает, что люди находятся в плену. Несмотря на это, работа по возвращению наших граждан не останавливается.
Он добавил, что информация о местонахождении военнопленных должна быть официальной и открытой. Это необходимо для работы Красного Креста и Украины по защите граждан.
Действительно, это огромная проблема, но даже без официального подтверждения, мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы контролировать ситуацию и помогать семьям и нашим защитникам, которые находятся в плену,
– подчеркнул представитель Координационного штаба.
Юсов об обмене военнопленными: смотрите видео
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- В конце июня стало известно, что Украина и россия провели самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. Во время этого обмена домой удалось вернуть сразу 144 защитника Украины, большинство из которых – защитники "Азовстали".
- Родные защитников "Азовстали" объявили о сборе средств на реабилитацию 26 раненых бойцов. Их удалось вернуть домой благодаря обменам. Деньги нужны для того, чтобы вернуть украинских защитников к нормальной жизни.
- Стоит отметить, что в россии значительно больше украинских военных в плену, чем оккупантов у украинской стороны. Чтобы вернуть своих воинов, Украина вынуждена отдавать врагов на обмен. Однако осудить российских военных можно и дистанционно.