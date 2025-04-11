Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Важные истории".

Важливо Бойовий досвід і підготовка до війни: як китайці потрапили в полон ЗСУ і для чого це Пекіну

Що відомо про китайців, які опинилися в російській армії

Російські журналісти встановили імена 51 громадянина Китаю, які долучилися до російської армії. При цьому 31 з них – підписали контракти з міноборони країни-агресора у період з 2023 до 2024 року.

Відомо, що громадяни Китаю, охочі долучитися до російської армії, записувалися на службу щомісяця. Найбільше контрактів було укладено у липні 2023 року – тоді контракти підписали відразу 8 китайців. Що найцікавіше, громадяни Китаю приходили підписувати контракти по двоє. Так, як мінімум двоє китайців – 38-річний Мінлян Ван і 43-річний Даочен Лі – прибули до Росії одним і тим самим рейсом. Вже за два дні Ван та Лі разом відправилися до московського вербувального пункту.

Журналісти встановили, що більшість громадян Китаю підписували контракти з міноборони Росії за кілька днів після того, як прибували до Москви. Хтось підписував контракт у день прильоту чи відразу на наступний, а деякі – через 2 тижні. Водночас відомо лише про 4 випадки, коли громадяни Китаю повернулися додому після відвідування пункту відбору у Москві.

Наразі відомо, що наймолодшому китайському контрактнику 20 років, а найстаршому – 51 рік. Також журналісти встановили, що 38-річний Жуй Чжао уклав контракт з окупантами наприкінці вересня 2023 року, а вже у грудні того ж року – загинув у Запорізькій області.

Усі ці докази свідчать про те, що громадяни Китаю прибували до Росії з єдиною метою – підписати контракт та піти на війну. Один з найманців – 41-річний Цзяньвей Лі – у мережі розповідав, що з моменту появи контрактника на полі бою до його смерті може проходити до 10 годин. Також він бідкався на погане озброєння, мовні бар'єри та "слабке командування". Крім того, за його словами, деякі китайські військові тікали з російської армії.

Журналісти припускають, що громадяни Китаю добровільно підписують контракти з російським міноборони. Ймовірно, у такий спосіб вони намагаються заробити гроші.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що на боці Росії воюють щонайменше 155 громадян Китаю. За словами президента України, їх вербують через соцмережі.