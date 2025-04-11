Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Важные истории".

Важно Боевой опыт и подготовка к войне: как китайцы попали в плен ВСУ и для чего это Пекину

Что известно о китайцах, которые оказались в российской армии

Российские журналисты установили имена 51 гражданина Китая, которые примкнули к российской армии. При этом 31 из них – подписали контракты с минобороны страны-агрессора в период с 2023 до 2024 года.

Известно, что граждане Китая, желающие присоединиться к российской армии, записывались на службу ежемесячно. Больше всего контрактов было заключено в июле 2023 года – тогда контракты подписали сразу 8 китайцев. Что самое интересное, граждане Китая приходили подписывать контракты по двое. Так, как минимум двое китайцев – 38-летний Минлян Ван и 43-летний Даочен Ли – прибыли в Россию одним и тем же рейсом. Уже через два дня Ван и Ли вместе отправились в московский вербовочный пункт.

Журналисты установили, что большинство граждан Китая подписывали контракты с минобороны России через несколько дней после того, как прибывали в Москву. Кто-то подписывал контракт в день прилета или сразу на следующий, а некоторые – через 2 недели. В то же время известно лишь о 4 случаях, когда граждане Китая вернулись домой после посещения пункта отбора в Москве.

Известно, что самому молодому китайскому контрактнику 20 лет, а самому старшему – 51 год. Также журналисты установили, что 38-летний Жуй Чжао заключил контракт с оккупантами в конце сентября 2023 года, а уже в декабре того же года – погиб в Запорожской области.

Все эти доказательства свидетельствуют о том, что граждане Китая прибывали в Россию с единственной целью – подписать контракт и пойти на войну. Один из наемников – 41-летний Цзяньвэй Ли – в сети рассказывал, что с момента появления контрактника на поле боя до его смерти может проходить до 10 часов. Также он жаловался на плохое вооружение, языковые барьеры и "слабое командование". Кроме того, по его словам, некоторые китайские военные бежали из российской армии.

Журналисты предполагают, что граждане Китая добровольно подписывают контракты с российским минобороны. Вероятно, таким образом они пытаются заработать деньги.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что на стороне России воюют по меньшей мере 155 граждан Китая. По словам президента Украины, их вербуют через соцсети.