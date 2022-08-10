Чи вдадуться росіяни до такого цинічного воєнного злочину – передбачити важко. Однак російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що кремлю це невигідно.

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росіяни підуть іншим шляхом

Фейгін вважає, що окупанти навряд чи наважаться на публічне вбивство українських військовополонених. Для цього можна обрати інший спосіб, як це було в Оленівці.

Їм невигідні публічні страти за вироком… Виявляється, щоб вбити, можна просто зобразити, що прилетіла якась ракета. І сказати: "Бачите, яке нещастя. Це не ми". І все,

– сказав Фейгін.

У такому випадку росіяни намагатимуться уникнути відповідальності та звинувачуватимуть у злочині ЗСУ. Таку тактику вони застосовують не вперше.

Потрібно нагодувати пропаганду

"Навіщо дратувати усіх? Важливо нагодувати пропаганду, аби та нагодувала внутрішню аудиторію в росії. Вони ж вимагають покарати нацистів – ось вам процес відкритий з клітками. А способи виконання можуть бути різними", – говорить правозахисник.

За його словами, людям потрібно відчуття крові. "Їм завжди можуть сказати: "Чого ви "кіпішуєте" Ось ми одних засудили, а інші 50 людей за один день загубили? Що вам не подобається? Ви просили – ми зробили", – пояснив Фейгін.

Наслідки можуть бути серйозними

На думку Фейгіна, до публічного виконання "вироку" не дійде. Ймовірно, будуть відбуватися обміни, особливо іноземних військових.

Якщо піти таким шляхом (публічна страта – 24 канал), це загрожує наслідками, яких вони хочуть уникнути. Вони навпаки захочуть продемонструвати гуманізм, ще щось там. Я думаю, що їм потрібна картинка, вона важливіша за результат,

– переконаний він.

Правозахисник наголосив, що про жодне право тут взагалі не мовиться. Адже згідно з Женевською конвенцією судити солдатів не можна. "Їх немає за що судити, вони виконували наказ. Якщо вони не здійснювали прямі воєнні злочини ". Важливо розуміти, це індивідуальна провина, а не колективна.

"Якщо вони вирішать розстрілювати – це може для них сумно закінчитися. Конкретно для пушиліна якогось. Візьме і ракета якась прилетить", – припустив Фейгін.

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