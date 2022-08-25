В частности, россияне устраивают "суды" на временно оккупированных территориях Украины, сообщает 24 канал . Боевики безосновательно выносят бойцам самый жестокий приговор – смертную казнь. Ранее захватчики так осудили воинов Иностранного легиона , которых обвинили в "наемничестве".

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По всей вероятности, защитников "Азовстали", для которых уже подготовили клетки во временно оккупированном Мариуполе, ожидает подобное демонстративное судилище.

путин сегодня в мире – террорист номер один

В сети выложили показательное видео, в котором уместно сравнили путина с Муамаром Каддафи, Усамой бин Ладеном и Саддамом Хусейном. И вот почему: "Судилища и казни военнопленных – характерная черта террористов по всему миру. Так поступали боевики ИГИЛ: снимали фарс на камеру и выставляли в интернете, чтобы посеять ужас".

Их действия полностью копирует путинская россия. В Мариупольской филармонии ра**сты поставили клетки для украинских бойцов: нет побед на фронте – устроим "победу" над пленными. Незаконно "осудив" их перед камерами в прямом эфире,

– рассказали авторы видео.

И напомнили, что параллельно пути угрожает взорвать Запорожскую атомную станцию: "Как это напоминает бин Ладена, Каддафи и Хусейна. Помните, как они закончили? путина ждет та же участь, ведь он сегодня в мире – террорист номер один".

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В Мариуполе подготовили клетки для защитников

В начале августа главарь пророссийских боевиков на Донбассе денис пушилин анонсировал так называемый "трибунал" для находившихся в плену оккупантов защитников "Азовстали". Его проведут во временно оккупированном Мариуполе.

Законные городские власти рассказали, что на сцене филармонии захватчики установили клетки . По словам мэра Вадима Бойченко, россияне планируют устроить показательный "суд" над защитниками в сентябре.

Незадолго до этого захватчики совершили ужасный теракт в Еленовке, в результате которого погибли пленные украинские бойцы, в том числе и защитники Мариуполя. Традиционно оккупанты пытались обвинить в ударе Украину. Мол, ВСУ использовали HIMARS и высокоточные ракеты, чтобы "уничтожить украинских военнопленных и сдержать дезертиров".

Несмотря на все абсурдные и циничные заявления россии, захватчикам никто не поверил. В частности, в американском Институте изучения войны заявили, что на месте обстрела не было следов от HIMARS, предоставленных Украине США. Эксперты считают, что колонию атаковали сами же россияне .

"Если бы Украина использовала для удара что-то другое, чем HIMARS, атака почти наверняка оставила бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, в частности воронки и другие поврежденные здания", – добавили эксперты.

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В День Независимости в филармонию приехали автобусы с оккупантами

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 24 августа рассказал, что утром к закрытой российскими военными филармонии подъехали 3 автобуса, сопровождавшие 5 КамАЗов. В автомобилях находились военные.

В свою очередь, в российских телеграм-каналах сообщили о минировании филармонии. Там якобы было минимум одно взрывное устройство. Это событие достаточно похоже на классический российский сценарий, который они пытались претворить в жизнь множество раз. Скорее всего, оккупанты готовят очередную провокацию с участием украинских защитников.

Ранее ряд экспертов предполагал, как именно планируют поступить россияне. Одним из вариантов является публичная казнь, после которой говорить, что россия не является страной-террористкой, станет просто невозможно. Обратите внимание, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что показательное судилище над пленными – это красная линия, после которой мирных переговоров уже не будет .

Важно! Родные бойцов полка Дениса Прокопенко отреагировали на жуткие кадры клеток в филармонии и обратились к президенту. Они подчеркнули, что права военнопленных гарантируются Женевскими конвенциями, а все показательные шоу с судами и трибуналами совершенно противоречат общепризнанным международным законам. Кроме этого, "суды" нельзя проводить в квазиреспублике, которую никто не признает.

россияне готовятся к "международному трибуналу"

Советник мэра Мариуполя рассказал, что россияне планируют придать своему очередному преступлению вид Нюрнбергского процесса. Среди международных "арбитров" – представители Сирии, Северной Кореи, Эритреи и других диктаторских стран.

Этого им достаточно, чтобы говорить, что это – международный процесс, поэтому они там ни при чем,

– заметил Андрющенко.

Он добавил, что помещение местной филармонии усиленно охраняют. О ккупанты говорят, что она станет заменой драмтеатра, который они и уничтожили. Однако пока в филармонии не проводятся концерты, ведь там есть только клетки для защитников.

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Мир осуждает показательный трибунал

После ужасных фото клеток для защитников ряд международных лидеров и организаций приговорили подготовку оккупантов к показательному судилищу. В частности, по информации Reuters , представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что кремль пытается:

отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента россии владимира путина,

отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские военные совершили в Украине.

Запланированные показательные процессы нелегитимны и являются издевательством над правосудием, мы их решительно осуждаем,

– подчеркнул Прайс.

Он заявил, что все военнослужащие ВСУ имеют право на статус военнопленных, а значит, и на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями. Поэтому США призвали россию выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом. По словам Прайса, Соединенные Штаты будут продолжать твердо поддерживать украинцев, защищающих свою свободу.