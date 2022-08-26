Про це мовиться у новій доповіді Єльського університету за підтримки Державного департаменту США. Його оприлюднили 25 серпня.

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У звіті є комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел, яка допомагає точно ідентифікувати окремі місця, зокрема об'єкти, які раніше слугували школами, ринками та звичайними в'язницями. Також фахівці ідентифікували ймовірні могили в одному з тюремних комплексів.

росіяни влаштували "систему фільтрації" на окупованих територіях

Лабораторію гуманітарних досліджень при Єльській школі громадської охорони здоров'я, яка підготувала звіт, запустили в травні для збору та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, вчинених російською армією в Україні. Її виконавчий директор Натаніель Реймонд розповів, що результати досліджень показали, що країна-терористка та її війська створили "систему фільтрації" для сортування людей у ​​тимчасово окупованих районах України.

Дослідники Єльського університету нещодавно ідентифікували порушення щодо індивідуальних та масових могил, які виникли ще у квітні. Це збігається з розповіддю колишнього в'язня, який повідомив, що приблизно в той час затриманих змушували копати могили.

Умови абсолютно придатні для надзвичайного жорстокого поводження, і в багатьох випадках, як ми бачили в Оленівці, ми фіксуємо ознаки того, що у нас ще може бути пожежа з п'ятьма сигналами тривоги,

– наголосив Реймонд.

Він додав, що наразі невідомо, скільки цивільних пройшли через або досі утримуються у російських "фільтраційних" таборах.

Українські чиновники звинуватили росію в депортації сотень тисяч людей з окупованих територій. Однак у кремлі, попри безліч свідчень та доказів, традиційно це заперечують. За словами окупантів, вони "пропонують гуманітарну допомогу тим, хто хоче виїхати".

Окрім цього, у липні посольство росії у Вашингтоні заявило, що звинувачення США щодо затримання українців на окупованих територіях буцімто є спробою розпалювати "русофобію" та очорнити російські збройні сили.

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Окупанти мають 21 "фільтраційний" табір

Доповідь фахівців Єльського університету була зосереджена на Маріуполі, який окупували росіяни та бойовики з квазіреспубліки на Донбасі. Ще у квітні, коли загарбники повністю не контролювали місто, мер заявив, що приблизно 40 тисяч мирних жителів міста були примусово переселені на підконтрольну окупантам територію або вивезені до росії.

У доповіді визначили систему, згідно з якою росіяни доставляють цивільних у зони конфлікту, реєструють їх та допитують перед тим, як звільнити, залишити під вартою чи вивезти на територію країни-терористки. Загалом дослідники ідентифікували 21 такий "фільтраційний" табір.

прикметно, що в червні Рада національної розвідки США заявила, що виявила 18 можливих місць, які окупанти використовують для фільтрації в Україні та на заході росії. Державний департамент 25 серпня вкотре закликав кремль припинити фільтрації та примусові депортації, а також надати доступ до колоній стороннім спостерігачам.

"Президент путін і його уряд не зможуть безкарно брати участь у цих постійних зловживаннях. Підзвітність є обов'язковою, і Сполучені Штати та наші партнери не будуть мовчати", – підсумували в заяві Держдепу.

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