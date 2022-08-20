Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Окупанти вже говорили, що відправили з Херсонщини в росію орієнтовно 1500 дітей.

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росія може вдатись до масової депортації українських дітей

російська влада може проводити кампанії масової депортації українських дітей під виглядом вивезення дітей до росії для відвідування молодіжних таборів та позашкільних програм,

– повідомили в Інституті вивчення війни.

Там також пояснили, що кремль може "використовувати видимість залучення дітей до російських молодіжних програм у росії для примусової депортації".

В ISW додали, що:

"російська окупаційна влада посилює контроль над освітньою інфраструктурою на окупованих територіях, готуючись до наближення навчального року, і, можливо, відправлятиме українських дітей в росію в рамках кампанії репопуляції;

під час зустрічі з путінською партією "єдіная росія" глава бойовиків денис пушилін заявив, що нібито дітям з Донбасу буде надано можливість "відпочивати" в росії та брати участь у всеросійських молодіжних програмах у рамках ширшої угоди про співпрацю у сфері освіти між квазіреспублікою на Донеччині та партією "єдина росія".

Окрім того, так званий "глава" Херсонської окупаційної адміністрації кирило стремоусов вже відзвітував, що станом на 19 серпня, вони вже відправили з Херсонщини на російські "курорти" 1500 дітей.

Останні важливі новини про дітей

Ще у травні Україна в ООН заявила, що росія депортувала 230 000 дітей з метою знищити націю.

У травні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав про депортацію українців з міста. За його даними, серед 313 депортованих до "фільтраційного" табору у селі Безіменне було 55 дітей.

На початку серпня у Офісі Президента заявили, що в Україні запрацював державний портал розшуку дітей – "Діти війни". Платформа має допомогти батькам та поліції збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни. Зокрема, зникли безвісти або про тих, яких незаконно депортували в росію.

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