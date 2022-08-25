Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він каже, що за останній тиждень окупанти знову отримали команду готуватися до проведення псевдореферендуму у Маріуполі.

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За його словами, росіяни зараз намагаються сформувати виборчі комісії, їх має бути 4.

"Росіяни намагаються знайти людей, але їх немає. Тому вони обіцяють велику зарплату, а це 250 тисяч рублів, за роботу в комісії. Однак бажаючих поки що знайти не вдається", – зауважив він.

На які дати планують "референдум"

Щодо дати, то у російських ЗМІ з посиланням на кремль пишуть, що росіяни мають вказівку вийти на кордони Донецької області до 15 вересня, і після того одразу проводити референдум,

– пояснив Андрющенко.

Однак, на думку радник мера Маріуполя, це мрія окупантів, яка не збудеться, адже "ми ж бачимо, де 15 вересня, а де – кордони Донецької області".

Тому Андрющенко вважає, що на Маріуполь чекає чергове перенесення, скасування чи ще щось щодо "референдуму".

"До того ж, сама організація навіть показового псевдореферендуму пов'язана з тим, що треба знати, де хто мешкає в Маріуполі. А люди постійно мігрують всередині міста чи виїжджають за його межі", – відповів він.

Додамо, що рішення щодо самого псевдореферендуму і дати його проведення ще немає. Раніше мовилося про те, що він відбудеться 11 вересня. Але це викликає сумніви.

Водночас останнім часом надходить усе більше інформації про те, що загарбники не просто силоміць вивозять громадян нашої держави до росії, а й віддають на всиновлення маленьких українців.

Крім того, у загарбаному місті окупанти хочуть починати навчальний рік. Вони планують відкрити 4 школи й викладати там 3 предмети.

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