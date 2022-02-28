На совещании по санкциям, которые ввел цивилизованный мир против России и Путина лично, российский президент назвал западное сообщество, которое поддерживает Украину, "империей лжи".

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Рашистский глава проводил совещание со своими приспешниками по санкциям. В начале своего выступления Путин заявил, что обсуждаться будут и те санкции, которые ввело западное сообщество.

Я пригласил вас, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, финансами. Имея в виду и те санкции, которые сейчас, так называемое, западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении – эта империя лжи, сейчас пытается реализовать в отношении нашей страны,

– заявил Путин.

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