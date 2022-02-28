На нараді щодо санкцій, які ввів цивілізований світ проти Росії та Путіна особисто, російський президент назвав західну спільноту, яка підтримує Україну, "імперією брехні".

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Рашистський глава проводив нараду зі своїми поплічниками щодо санкцій. На початку свого виступу Путін заявив, що обговорюватися будуть і ті санкції, які ввела західна спільнота.

Я запросив вас, щоб поговорити про питання, пов'язані з економікою, фінансами. Маючи на увазі й ті санкції, які зараз, так звана, західна спільнота, як я її назвав у своєму виступі – ця імперія брехні, зараз намагається реалізувати щодо нашої країни,

– заявив Путін.

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