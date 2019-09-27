После 10-летнего запрета игорный бизнес готовят к легализации

Команда Владимира Зеленского планирует вывести "из тени" игорный бизнес, который вот уже 10 лет запрещен на законодательном уровне.

Команда Владимира Зеленского планирует вывести "из тени" игровой бизнес, который вот уже 10 лет запрещен на законодательном уровне. Еще летом этого года Президент заявил о своем намерении на встрече с представителями бизнеса. Вскоре он поручил Кабмину до 1 октября подготовить законопроект о легализации игорного бизнеса, а Верховной Раде Украины – принять его до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, как утверждает "Укринформ" в статье "Легализация: "быть" или "не быть", системным последователем легализации был и остается нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк. Возглавляя Минфин в правительстве Владимира Гройсмана, он всячески пытался продвигать лицензионные условия для легализации игорного бизнеса, однако документ так и не покинул пределов министерских кабинетов. Не так давно он снова обратил внимание на то, что игорный бизнес в Украине, который находится сейчас "в тени" и имеет миллиардный оборот, должен быть легализован, и парламент имеет все возможности, чтобы быстро это сделать.

Позицию Президента Зеленского об отмене запрета игорного бизнеса и либерализации экономики в целом активно поддержали потенциально самые крупные игроки на украинском беттинговом рынке: международный холдинг Parimatch и компания Favorit Sport. Обе компании заявили "Укринформу", что готовы брать ответственность за помощь в развитии спорта в Украине.

"Все мы с нетерпением ожидаем принятие прогрессивного и сбалансированного закона в начале декабря, как предложил Президент. Хочется верить, что при создании документа законодатели поступили мудро и выбрали стратегию win-win, при которой выигрывают все: государство, потребители, украинский бизнес и иностранные инвесторы и другие представители индустрии. Впереди обсуждения закона, и я хочу еще раз подчеркнуть, что мы в Parimatch открыты к диалогу и готовы делиться всеми нашими обширными знаниями в вопросе успешного и ответственного сотрудничества государства и игорной компании" – отметил Сергей Портнов, генеральный директор международного беттингового холдинга Parimatch.