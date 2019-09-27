17:39
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, 26 сентября
      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
      Вєсті.UA
      19:05, 26 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      После 10-летнего запрета игорный бизнес готовят к легализации

      61 Читати новину українською
      Игорный бизнес
      Игорный бизнес / comments.ua

      Команда Владимира Зеленского планирует вывести "из тени" игорный бизнес, который вот уже 10 лет запрещен на законодательном уровне.

      Команда Владимира Зеленского планирует вывести "из тени" игровой бизнес, который вот уже 10 лет запрещен на законодательном уровне. Еще летом этого года Президент заявил о своем намерении на встрече с представителями бизнеса. Вскоре он поручил Кабмину до 1 октября подготовить законопроект о легализации игорного бизнеса, а Верховной Раде Украины – принять его до 1 декабря 2019 года.

      Кроме того, как утверждает "Укринформ" в статье "Легализация: "быть" или "не быть", системным последователем легализации был и остается нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк. Возглавляя Минфин в правительстве Владимира Гройсмана, он всячески пытался продвигать лицензионные условия для легализации игорного бизнеса, однако документ так и не покинул пределов министерских кабинетов. Не так давно он снова обратил внимание на то, что игорный бизнес в Украине, который находится сейчас "в тени" и имеет миллиардный оборот, должен быть легализован, и парламент имеет все возможности, чтобы быстро это сделать.

      Позицию Президента Зеленского об отмене запрета игорного бизнеса и либерализации экономики в целом активно поддержали потенциально самые крупные игроки на украинском беттинговом рынке: международный холдинг Parimatch и компания Favorit Sport. Обе компании заявили "Укринформу", что готовы брать ответственность за помощь в развитии спорта в Украине.

      "Все мы с нетерпением ожидаем принятие прогрессивного и сбалансированного закона в начале декабря, как предложил Президент. Хочется верить, что при создании документа законодатели поступили мудро и выбрали стратегию win-win, при которой выигрывают все: государство, потребители, украинский бизнес и иностранные инвесторы и другие представители индустрии. Впереди обсуждения закона, и я хочу еще раз подчеркнуть, что мы в Parimatch открыты к диалогу и готовы делиться всеми нашими обширными знаниями в вопросе успешного и ответственного сотрудничества государства и игорной компании" – отметил Сергей Портнов, генеральный директор международного беттингового холдинга Parimatch.

      blog_ava
      Новый iPhone Pro 11 Max: обнародовали цену в Украине
      сегодня
      3129
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Законодательство Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Инфекции и миллионы смертей нас рассудят, или Проблемы и последствия глобального потепления
      сегодня , 17:00 Инфекции и миллионы смертей нас рассудят, или Проблемы и последствия глобального потепления
      Блог Соцмережі 342
      Закон про незаконне збагачення: що він передбачає та кому загрожує
      сегодня , 16:00 Закон про незаконне збагачення: що він передбачає та кому загрожує
      Олександра Дрік 136
      Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал
      сегодня , 15:00 Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал
      Юрій Шуліпа 375
      Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      сегодня , 13:50 Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      Ірина Вихрущ 7731
      Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      сегодня , 12:00 Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      Наталя Ромашова 919
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук