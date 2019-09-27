16:57
27 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космодром імені Путіна. Радіоактивна Генасамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:37, 26 вересня
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, 26 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Після 10-річної заборони гральний бізнес готують до легалізації

      129 Читать новость на русском
      Гральний бізнес
      Гральний бізнес / comments.ua

      Команда Володимира Зеленського планує вивести "з тіні" ігровий бізнес, який ось уже 10 років заборонений на законодавчому рівні.

      Ще влітку цього року президент заявив про свій намір на зустрічі з представниками бізнесу. Незабаром він доручив Кабміну до 1 жовтня підготувати законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, а Верховній Раді України прийняти його до 1 грудня 2019 року.

      Крім того, як стверджує "Укрінформ" в статті "Легалізація: "бути" чи "не бути", системним послідовником легалізації був і залишається нинішній секретар РНБО Олександр Данилюк. Очолюючи Мінфін в уряді Володимира Гройсмана, він всіляко намагався просувати ліцензійні умови для легалізації грального бізнесу, однак документ так і не покинув меж міністерських кабінетів. Не так давно він знову звернув увагу на те, що гральний бізнес в Україні, який знаходиться зараз "в тіні" і має мільярдний оборот, повинен бути легалізований, і парламент має всі можливості, щоб швидко це зробити.

      Позицію президента Зеленського про скасування заборони грального бізнесу та лібералізації економіки в цілому активно підтримали потенційно найбільші гравці на українському беттінговом ринку: міжнародний холдинг Parimatch і компанія Favorit Sport. Обидві компанії заявили "Укрінформу", що готові брати відповідальність за допомогу в розвитку спорту в Україні.

      "Всі ми з нетерпінням очікуємо прийняття прогресивного і збалансованого закону на початку грудня, як запропонував президент. Хочеться вірити, що при створенні документа законодавці вчинили мудро і вибрали стратегію win-win, при якій виграють усі: держава, споживачі, український бізнес, іноземні інвестори й інші представники індустрії. Попереду обговорення закону, і я хочу ще раз підкреслити, що ми в Parimatch відкриті до діалогу і готові ділитися всіма нашими великими знаннями в питанні успішної і відповідальної співпраці держави і гральної компанії", зазначив Сергій Портнов, генеральний директор міжнародного беттінгового холдингу Parimatch.

      blog_ava
      Смертельна ДТП у Броварах: з'явилось відео, як п'яний поліцейський влетів у зупинку
      сьогодні
      5889
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Бізнес Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про незаконне збагачення: що він передбачає та кому загрожує
      сьогодні , 16:00 Закон про незаконне збагачення: що він передбачає та кому загрожує
      Олександра Дрік 290
      Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал
      сьогодні , 15:00 Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал
      Юрій Шуліпа 325
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      сьогодні , 13:50 Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      Ірина Вихрущ 15555
      Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      сьогодні , 12:00 Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      Наталя Ромашова 856
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сьогодні , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 3595
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук