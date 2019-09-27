Після 10-річної заборони гральний бізнес готують до легалізації

Команда Володимира Зеленського планує вивести "з тіні" ігровий бізнес, який ось уже 10 років заборонений на законодавчому рівні.

Ще влітку цього року президент заявив про свій намір на зустрічі з представниками бізнесу. Незабаром він доручив Кабміну до 1 жовтня підготувати законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, а Верховній Раді України – прийняти його до 1 грудня 2019 року.

Крім того, як стверджує "Укрінформ" в статті "Легалізація: "бути" чи "не бути", системним послідовником легалізації був і залишається нинішній секретар РНБО Олександр Данилюк. Очолюючи Мінфін в уряді Володимира Гройсмана, він всіляко намагався просувати ліцензійні умови для легалізації грального бізнесу, однак документ так і не покинув меж міністерських кабінетів. Не так давно він знову звернув увагу на те, що гральний бізнес в Україні, який знаходиться зараз "в тіні" і має мільярдний оборот, повинен бути легалізований, і парламент має всі можливості, щоб швидко це зробити.

Позицію президента Зеленського про скасування заборони грального бізнесу та лібералізації економіки в цілому активно підтримали потенційно найбільші гравці на українському беттінговом ринку: міжнародний холдинг Parimatch і компанія Favorit Sport. Обидві компанії заявили "Укрінформу", що готові брати відповідальність за допомогу в розвитку спорту в Україні.

"Всі ми з нетерпінням очікуємо прийняття прогресивного і збалансованого закону на початку грудня, як запропонував президент. Хочеться вірити, що при створенні документа законодавці вчинили мудро і вибрали стратегію win-win, при якій виграють усі: держава, споживачі, український бізнес, іноземні інвестори й інші представники індустрії. Попереду обговорення закону, і я хочу ще раз підкреслити, що ми в Parimatch відкриті до діалогу і готові ділитися всіма нашими великими знаннями в питанні успішної і відповідальної співпраці держави і гральної компанії", – зазначив Сергій Портнов, генеральний директор міжнародного беттінгового холдингу Parimatch.