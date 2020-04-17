После карантина начнется жесткая война между "слугами": эксперт о ситуации в монобольшинстве

О принятии законопроекта о "поправочном спаме" и карантинных ограничениях во время празднования Пасхи – в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" говорили мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Львова Андрей Садовый, мэр Житомира Сергей Сухомлын, медсестра частной больницы города Брешиа Ирина Устыяныч и политические эксперты Борис Тизенгаузен и Петр Олещук.

Об изменениях в регламент Верховной Рады

По словам эксперта Бориса Тизенгаузена, раскол в "Слуге народа" способствовал тому, что активной части фракции нужно ходить и искать голоса за знаковые законодательные инициативы. Изменения в регламент Верховной Рады вносились вследствие того, что протестная группа внутри "слуг народа" начала спамить правками.

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Он объяснил: это вызвало то, что "слуги народа" начали воевать в своем монобольшинстве и искали голоса у кого-то из других фракций.

"Долго так не сможет продолжаться, поэтому после карантина нас ожидает новая волна парламентского кризиса. Сейчас им сложно собираться на заседания в Верховной Раде, и на закрытые заседания внутри фракции, договариваться между собой. Поэтому после карантина начнется очередная жестокая война между "слугами" и "слугами"",

– отметил Борис Тизенгаузен.

Справка. Как фракции голосовали за законопроект о противодействии законодательному спаму:



"Слуга народа" – 204;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15;

"Доверие" – 10;

Внефракционные – 10;

Все остальные – 0.

Борис Тизенгаузен отметил, что у каждого из представителей различной политической силы была своя мотивация. Если бы "Европейская солидарность" во второй раз поддержала "слуг народа", тогда не было бы на чем строиться их оппозиционности.



Борис Тизенгаузен / Фото radiosvoboda.org

По мнению эксперта, ядерный электорат "ЕС" люто ненавидит Зеленского и "слуг народа", поэтому не понял бы, почему лидеры партий вошли в коалицию с монобольшинством, и голосуют совместно.

У Петра Порошенко основная линия зарабатывания своего электората дополнительно, или его возвращение – "мокание" Зеленского лицом в ошибки. Долго такие коалиции существовать не могут, они ситуативные. Зато "Голос" – это "слуги", но идеалисты. Их мало, они могут играть в идеалистов и говорить, что эти изменения регламента являются нарушением прав депутатов и базовых основ парламентаризма,

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Впрочем, добавил, что у депутатов из "Голоса" была разумная инициатива – сделать эти изменения в регламент Верховной Рады временными, то есть только на время принятия антиколомойского законопроекта, а затем убрать.

Политический эксперт Петр Олещук отметил, что лишь половина фракции ОПЗЖ поддержала законопроект о "поправочном спаме", а другие – нет. Поэтому нельзя говорить о полной поддержке со стороны этой политической силы.

По его мнению, нардепы из "Оппозиционной платформы – За жизнь" также не очень заинтересованы, чтобы "антиколомойский закон" вечно рассматривали. Очевидно, что они имели собственные интересы по этому поводу, но не захотели публично выражать поддержку. Поэтому дали половину голосов, которые вполне могли выглядеть, как самостоятельное отдельное мнение некоторых депутатов

Это сугубо тактический союз. Не нужно искать далеко идущих последствий. Такие тактические союзы были во время голосования за закон о земле. Нельзя сказать, что были серьезные причины у "ЕС" и "Голоса" поддерживать всю политику нынешней правящей политической силы, но тактически им было выгодно это продемонстрировать.

Петр Олещук отметил, что в будущем будет немало таких тактических голосований, потому что не всегда монобольшинство голосует синхронно. Вероятно, содержательно позиция ОПЗЖ относительно "Слуги народа" не изменится, они будут критиковать, подчеркивать, что политика монобольшинства – антисоциальная, антинародная.

Что предусматривает законопроект о "поправочном спаме"?Принятый документ переносит всю нагрузку из сессионного зала Рады в комитет. Последний будет выдавать в зал уже консолидированную позицию. Депутаты же смогут настаивать на рассмотрении только одной правки каждый мажоритарщик и по 5 правок на фракцию.



Таким образом бесчисленное количество правок, в которых можно указать даже банально по очереди каждое слово законопроекта, уменьшится до ограничений в несколько сотен, а то и десятков.

Проголосуют ли нардепы за "антиколомойский" законопроект

Борис Тизенгаузен отметил, что "Слуги" спешат с голосованием за "антиколомойский" законопроект, потому что Украине нужен кредит от МВФ. По его словам, для принятия наберется достаточно голосов, поскольку главный барьер уже преодолели – проголосовали за изменения в регламент Верховной Рады.

Эти поправки в регламенте – это 90% препятствий на пути к голосованию. Понимая значимость этого законопроекта, его могут поддержать "Голос" и "ЕС",

– объяснил политический эксперт.

Петр Олещук также добавил, что "Европейской Солидарности" и "Голосу" политически выгодно поддержать "антиколомойский" закон. Они ничего не теряют, снимают обвинения, что в какой-то способ ищут способы найти общий язык с Коломойским, а также, что заинтересованы в дефолте.



Петр Олещук / Фото 24 канал

На вопрос ведущего, даст ли МВФ деньги Украине понимая, что этот закон может быть отменен, Борис Тизенгаузен ответил, что, вероятно договоренность уже есть.

Политический эксперт Петр Олещук согласился, что Верховная Рада голосованием за изменения в регламент показала, что большинство голосов за "антиколомойский" закон уже есть.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте и его блокировке?Он предусматривает, что национализированные банки не могут быть возвращены предыдущим владельцам по решениям судов. Принятие этого законопроекта является одним из ключевых требований МВФ относительно предоставления кредита Украине.



Впрочем в парламенте его после одобрения в первом чтении начали блокировать депутаты из так называемой "группы Коломойского". Среди них Антон Поляков, Ольга Василевская-Смаглюк и Александр Дубинский.

О праздновании Пасхи в условиях карантина

Мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что несмотря на призывы остаться дома на Пасху, риск инфицирования коронавирусом является достаточно высоким. По его словам, ни одной силой нельзя не пустить людей в церковь.



Алексей Каспрук / Фото politeka

Кроме этого, мэр Черновцов отметил, что вероятно карантинные меры не снимут одновременно по всей территории. "Однозначно, не будет учебного года. Будут ограничения для пожилых людей до конца 2020 года", – добавил Алексей Каспрук.

По мнению мэра Львова Андрея Садового, карантин однозначно будет продлен до середины мая. Также может дать импульс Пасха в регионах, где не будет соблюден карантин.



Андрей Садовый / Фото 24 канал

Также он добавил, что поминальные дни во Львове на кладбищах будут проводить после карантина. "Мы кладбище же не будем закрывать? Должна быть сознательность людей. Мы разъясняем людям, отцы четко сказали, что они не пойдут, значит все должно быть хорошо", – пояснил Садовый.

Мэр Житомира Сергей Сухомлын рассказал, что во время пасхальных праздников, в городе не будет курсировать коммунальный электротранспорт. Также на несколько дней закрываем кладбища, ведь у горожан есть привычка большой компанией собираться там после Пасхи. Поэтому правоохранители будут следить за соблюдением правил карантина.



Сергей Сухомлын / Фото zhytomyr.tv

По его словам, долговременного каратина украинская экономика не выдержит. Кроме этого, он подчеркнул, что в Украине проводится очень мало тестов, по сравнению с европейскими странами. Поэтому Украина будет полностью копировать решения государств Европы по ослаблению карантина или снятию всех ограничений.

О Пасхе в Италии

Христиане западного обряда, среди которых – жители Италии, недавно отмечали Пасху. В то же время суровые ограничительные меры из-за COVID-19 в стране продлили до 3 мая.

Как прошел праздник в условиях карантина – читайте здесь.