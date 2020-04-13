После карантина увидим "эпоху Ренессанса", – Криклий

За время действия карантина экономика ощутимо потеряет, особенно авиационная отрасль, туризм, сфера услуг. Однако в Мининфраструктуры ожидают, что после снятия ограничений в Украине произойдет бум роста экономики.

О перспективах восстановления экономики Украины после отмены карантина рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает "Радио Свобода".

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Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет бум роста,

– заявил Криклий.

По его словам, понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. Однако после снятия карантина будет "эпоха Ренессанса".

Криклий объяснил, что больше всего страдает авиация, туризм, сфера услуг. Именно эти отрасли потребуют "определенного процесса". Ведь и в других странах, например, Италии или в Испании, туризм не будет развиваться, авиационные компании обанкротились.

"Авиационная отрасль очень инерционная. Она стабильными темпами, но медленно развивалась. Но такая остановка – это шок и стресс для нее", – добавил министр. Криклий отметил, что все сопряжено с туризмом. Пока неизвестно, когда люди снова смогут путешествовать.

В то же время министр отметил, что над Украиной летать можно, воздушное пространство открыто. Ограничены только пассажирские перевозки.

Карантин Украины: основное

Правительство с 12 марта ввело в Украине общенациональный карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля . А в стране ввели режим чрезвычайной ситуации.

с целью противодействия распространению коронавируса. Впоследствии карантин продлили . А в стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Прекратили междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу, в том числе и для авиасообщение.



Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу